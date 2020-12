Restriktioner forlænges til 17. januar

NORDJYLLAND:Tirsdag eftermiddag var partiernes sundhedsordførere kaldt til møde med Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S).

Til mødet blev det besluttet at forlænge de nuværende restriktioner til 17. januar. Det betyder blandt andet, at alle skoleelever skal blive hjemme.

Det oplyser sundhedsordfører for Konservative, Per Larsen, til NORDJYSKE, og det blev tirsdag aften bekræftet, da der var pressemøde i Statsministeriet.

- De restriktioner, vi kender nu, forlænges frem til 17. januar. Når vi kommer frem til 17. januar, har vi et bedre beslutningsgrundlag, siger Per Larsen.

De nuværende restriktioner gjaldt oprindeligt til 3. januar.

Nuværende restriktioner Restriktionerne, der er forlænget til 17. januar: - Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer skal holdes lukket. - Liberale serviceerhverv, hvor den nødvendige smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, herunder frisører, massører, tatovører, køreskoler mv., skal ligeledes være lukket. - Alle udvalgsvarebutikker, herunder butikker under 5000 m2, skal holde lukket. - Folkeskoleelever, herunder SFO og klubtilbud, er hjemsendt. Det samme gør sig gældende for studerende på videregående uddannelser samt gymnasie-, efterskole-, kostskole- og højskoleelever. - Serveringssteder, diskoteker og lignende er ligeledes lukket. Dog åben for take-away. - Der vil fortsat være åbent i dagligvarebutikker/supermarkeder, apoteker og butikker med medicinsk udstyr. Kilde: Sundhedsministeriet VIS MERE

- Jeg havde frygtet, at man havde taget fire uger, men det er positivt, at man kun har forlænget med to uger, da en nedlukning koster mange penge, siger Per Larsen.

I Enhedslisten havde man dog håbet på, at restriktioner vil gælde i længere tid.

- Jeg havde gerne set, at man havde forlænget med fire uger, så man kunne se, hvordan udviklingen er efter nytår. Der går typisk 14 dage, før vi kan se, hvordan effekten har været på smittetallet, siger sundhedsordfører for Enhedslisten, Peder Hvelplund.

- Jeg kan godt frygte, at man kommer til at lave en stop-and-go, hvor man siger, at restriktionerne gælder til den 17. januar og så senere forlænger dem yderligere, siger han.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at 2.621 var konstateret positive det seneste døgn. Der er 900 indlagte med corona, hvor 128 ligger på intensiv. 73 af dem i respirator.

1. december var der 38 indlagte med corona.

Det samlet dødstal for covid-19 er 1226 i Danmark.

Ingen yderligere restriktioner til nytår

Der har været bekymring for større smittespredning i forbindelse med nytårsaften, hvor man typisk samles flere og får alkohol indenbords. Men der kommer ingen yderligere restriktioner på årets sidste dag. Sundhedsmyndigheder vil dog kraftigt opfordrer til at følge retningslinjerne.

- Det, synes jeg faktisk, er okay. Min opfattelse er, at folk har været gode til at holde jul, siger Per Larsen (K).

Peder Hvelplund (E) havde dog gerne set, at man til nytårsaften havde skærpet restriktionerne, da danskerne kan komme til at glemme retningslinjerne med alkohol i blodet. Han ville blandt andet gerne have forbudt fyrværkeri i år.

Guide til coronasikker nytårsaften Sundhedsstyrelsen er kommet med generelle anbefalinger til, hvordan man nytårsaften kan undgå smittespredning. - Hold dig til de samme personer hele aftenen. Og vær max 10 personer samlet. - Hold dig til dit eget nytårsselskab hele aftenen, også hvis I går udendørs. - Undgå steder, hvor mange mennesker typisk går hen nytårsaften. - Find alternative måder at ønske godt nytår til dine naboer, hils f.eks. hen over hækken, på hver sin altan eller over telefonen. - Aflys fælles fyrværkeriarrangementer eller –opvisninger, hvor flere mennesker fra nabolaget samles samme sted. - Lav aftaler for virtuelle nytårshilsner med venner og familie som du gerne ville have fejret nytåret med. - Uden for private boliger og haver i tilknytning hertil gælder forsamlingsfor-buddet på 10 personer. Kilde: Sundhedsministeriet VIS MERE

- Sygehusene er presset, og nytår kan komme til at betyde, at der dels vil ske ulykker med fyrværkeri, som kan belaste skadestuerne og intensivafdeling. Og så er der også en øget smitterisiko, hvis folk samles og drikke alkohol, der gør, at man ser mere lempelig på retningslinjerne, siger Peder Hvelplund (E).

Han havde gerne set, at sundhedsmyndighederne opfordrede til, folk ikke affyrede krudt nytårsaften. Det håber han, sker på pressemødet tirsdag aften.

Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Statsministeriet tirsdag klokken 19. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.