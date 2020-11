NORDJYLLAND:Restriktionerne i de syv nordjyske kommuner ophæves hurtigst muligt fra nu af og de kommende dage. Det bekræfter Sundheds- og Ældreministeriet.

Restriktionerne skulle oprindeligt løbe indtil 3. december.

De syv nordjyske borgmestre for Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerland er torsdag formiddag blevet orienteret af sundhedsministeren.

Det var folketingsmedlem Per Larsen (K) som oplyste, at restriktionerne i de nordjyske kommuner var ophævet.

- Han (sundhedsminister Magnus Heunicke red.) ringede til mig, og det var pænt af ham, siger Per Larsen (K), som oplyser, at han dagligt har spurgt ministeren om, hvornår restriktionerne kunne ophæves i Nordjylland.

- Nu får vi vores bevægelsesfrihed tilbage. Butikkerne kan komme til at sælge nogle varer, og vi kan få noget liv i gaderne igen.

Disse restriktioner ophæves Hovedparten af lempelserne vil være gældende fra 19. november 2020. Der er følgende undtagelser: - Åbning af kollektiv trafik, som træder i kraft 20. november - Åbning af kultur- og fritidsliv, som træder i kraft 20. november - Muligheder for forsamlinger, som træder i kraft 20. november - Åbning af restauranter, barer mv., som træder i kraft 20. november For videregående uddannelser, dagtilbud, grundskoler, kost- og efterskoler samt for ungdoms- og voksenuddannelser ophæves de særlige tiltag i de syv kommuner fra mandag 23. november. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet VIS MERE

Borgmester er glad

Borgmestrene har torsdag formiddag været til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S). På mødet blev de orienteret om, at restriktionerne bliver lempet på baggrund af resultaterne for de 73.000 test, som nordjyderne har taget. Der er ikke fundet cluster 5.

De lempede restriktioner betyder, at borgerne i de syv nordjyske kommuner fra torsdag formiddag frit kan rejse i hele landet, hvis det gøres forsvarligt.

Restauranter kan åbne fredag. Der skal først laves en bekendtgørelse, som man regner med bliver lavet i løbet af fredag.

Gymnasier åbner fra på mandag op for fysisk fremmøde for elever, oplyser Mikael Klitgaard (V), borgmester for Brønderslev Kommune, til NORDJYSKE.

- Jeg er glad for, at man åbner op igen på baggrund af den sundhedsfaglige vurdering, siger Mikael Klitgaard.

Sundhedsministeren sagde på mødet, at man stadig opfordrer til at alle nordjyder bliver testet.

Lempelserne kommer på baggrund af disse resultater Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har på baggrund af følgende data for smittespredning, ophævet de nordjyske restriktioner. - I de syv nordjyske kommuner er der fundet 79 smittede pr. 100.000 indbyggere mellem 9-15. november. Ugen forinden var der 94. - I de nordjyske kommuner er 73.228 blevet testet fra 9-15. november. Tallet var 38.219 ugen forinden, svarende til en fordobling. - Resultatet af sekventeringen i Region Nordjylland viser i uge 44 og uge 45, at henholdsvis 20 procent og 28 procent af alle sekventerede prøver var positive for minkvarianten, i forhold til 52 procent og 43 procent af prøverne i henholdsvis uge 42 og 43. - I ugerne 41-43 udgjorde minkvarianten i Region Nordjylland ca. halvdelen af de sekventerede prøver, med en faldende tendens i uge 44 og 45. I samme periode ses et fald i antal smittede farme i Region Nordjylland. - Der er ikke påvist yderligere tilfælde af minkvariant med cluster 5 siden den 15. september, hvorfor Statens Serums Institut vurderer, at denne variant med stor sandsynlighed er døet ud. - Alle mink i de syv kommuner er nu aflivet Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet VIS MERE

En styrke i at navigere

Borgmester Birgit Hansen (S) fra Frederikshavn udtrykker glæde og lettelse over, at restriktionerne ophæves.

- Jeg ser en styrke i, at man er i stand til at navigere, når man ser tallene - og at man derfor kan ophæve restriktionerne før 3. december, siger hun til NORDJYSKE.

Birgit Hansen fremhæver, at åbningen også har stor betydning for erhvervslivet.

- For erhvervet er det en kæmpe lettelse. Man kan spørge, om det har betydet noget indtil nu. Og her er svaret, at ja, det har det. Det hører vi om fra erhvervslivet, siger hun.

Slut med dårlig samvittighed

Også i Jammerbugt, hvor mange borgere arbejder i Aalborg, er der glæde at spore på borgmesterkontoret, nu hvor der er udsigt til, at borgerne igen kan krydse kommunegrænserne uden at skulle have dårlig samvittighed.

- Det er en god dag for Nordjylland, siger borgmester i Jammerbugt, Mogens Chr. Gade (V), til NORDJYSKE.

- Det er godt for mange mennesker og unge studerende. Vi er fri for at være en ø, og bliver nu igen en del af det danske samfund. Det trænger vi til.

Stille i butikkerne

I Hjørring Kommune melder man også de lempede restriktioner velkommen.

- Vi skal ikke være lukket et minut længere end sundhedsmyndighederne prædiker det. Det tror jeg, hele Nordjylland er enige om, siger borgmester Arne Boelt (S).

På Læsø håber man, at der kommer mere liv på øen, når borgere fra hele landet kan komme til Læsø.

- De sidste kæder er blevet kastet af os. Folk har jo ikke været i sommerhuse herovre, så der har været meget stille i vores forretninger, siger borgmester Karsten Nielsen (DF).

Erhvervslivets frie bevægelighed

Lettelsen er også stor i Thisted Kommune, hvor borgmester Ulla Vestergaard (S) især fremhæver betydningen for erhvervslivet.

- Jeg er simpelthen så glad og lettet over, at vi med vores argumentation har fået mulighed for at åbne tidligere end 3. december - og at det er allerede i dag. Erhvervslivet får igen fri bevægelighed, konstaterer borgmesteren.

Hun understreger den store betydning af åbningen for Thisted Kommune.

- Den er stor, for vi har op mod 4.000 personer, som dagligt pendler ind og ud af kommunen. Det har været en træls periode, og det bliver godt at komme tilbage til normalen, siger hun.

To lange uger for virksomhederne

Hos Dansk Industri hilser man også ophævningen af restriktionerne velkommen.

- Det har været to lange uger for Nordjylland, så det er godt nok en vigtig og ventet nyhed. Restriktionerne har skabt store frustrationer og problemer for nordjyske virksomheder og borgere, så åbningen har været ventet og efterspurgt, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

- Nu glæder vi først og fremmest os i dag over genåbningen, men regeringen og myndighederne skal også lære af erfaringerne, så både nordjyderne og resten af samfundet fremover oplever, at der er et klart og forståeligt grundlag for nye restriktioner – og at der er tilstrækkeligt testkapacitet og hjælp til borgere og virksomheder, når der sker så indgribende restriktioner som her.