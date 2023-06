Ret umulig blanding - men det kører for Minds

KONCERT

The Minds of 99

- Sig mig, har du mistet troen på, at du kan finde vej? Der er mange andre, der er narkomaner ligesom dig...

Musikalsk - og som fænomen - er The Minds of 99 stadig en højst aparte størrelse af den type, som man umuligt kan beregne sig frem til.

I den ene ende af repertoiret har gruppen en del følsom fællessang med meget dybe rødder i folkemusikken og et diskret nik til blandt andre Kim Larsen.

Og i den anden ende kan man så risikere - såmænd inden for samme nummer - at blive hamret halvt i knæ af en til tider ret barsk blanding af techno/electronica og heavyrock.

Umiddelbart lyder blandingen meget lidt folkelig.

"Lad os være nogen lige nu, ikke vente på nogen, men faktisk være nogen, stjerner på himlen" - et af de få mere stille numre fik mobillygterne frem i aftenmørket, Foto: Nibe Festival

Ikke desto mindre rammer The Minds of 99 særdeles bredt og skaber til koncerter - også torsdag aften i Nibe - noget, der kan minde om noget religiøst. Med tusinder af "følgere", der kan hver eneste linje af hver eneste sang, og som glad og gerne overtager meget lange forløb.

Som sådan har forsangeren Niels Brandt & Co. uden tvivl tilskuerne lige nøjagtigt, hvor de gerne vil have dem - de ikke bare spiser af gruppens hånd, de rå-æder. Samtidig med, at The Minds of 99 formår at holde balancen mellem at holde sig populære og give showet et vist kunstnerisk tilsnit.

Det rykker bare af sted for The Minds of 99, men højdepunktet er og bliver gennembrudshittet, den næsten uforskammet iørespringende "Under din sne".

Man når lige at tænke, at så meget har gruppen egentlig heller ikke gjort ud af nummeret - før vi får mindst dobbelt så meget. Og med rigeligt med plads til selv at skråle med.

Trods - skulle man umiddelbart tro - ret umulige kort på hånden lyser det langt væk, at The Minds of 99 virkelig ejer scenen. Også torsdag aften i Nibe. Med "Hurtige hænder" at gå hjem på.

The Minds of 99 på Store Scene på Nibe Festival torsdag aften.