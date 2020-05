Rift om sommerhusene: Sådan får du fat i drømmehuset

Der er rift om de danske sommerhuse, og coronakrisen har sat yderligere skub under efterspørgslen.

Alene i april er udbuddet af sommerhuse faldet med 30 procent sammenlignet med april sidste år. Det viser tal fra Finans Danmark.

- Det skyldes en vekselvirkning mellem attraktive lån, et prisefterslæb på sommerhuse, og at flere vil tilbringe sommeren under danske himmelstrøg, siger makroanalytiker Mathias Dollerup Sproegel fra Sydbank.

Samtidig har man generelt set en stigning i prisen på ejerboliger, så folk har fået en større friværdi at købe sommerhus for.

- Men fordi der er så stor efterspørgsel, skal man gøre sit forarbejde, siger han.

Her vil det hjælpe, hvis du har klare linjer på egen banehalvdel, inden du går på jagt efter drømmehuset. Kig på din økonomi, og gå allerede på forhånd i banken, foreslår Hans Møllnitz Olsen, der er køberrådgiver hos Bolighed.

- Fordi vi har et sælgers marked bliver tidsaspektet det vigtigste parameter. Og du skal kunne rykke hurtigt, når drømmehuset byder sig. Det er ikke der, du først skal til at kontakte bank, byggesagkyndig eller rådgiver, siger han.

Gode lånemuligheder

Overvej, hvordan du vil finansiere huset. Nogle optager nye realkreditlån, andre låner i friværdien eller investerer opsparingen.

- Der er gode lånemuligheder, og selv om realkreditlånene tog nogle udsving i marts, er renterne stadigvæk historisk lave, siger Mathias Dollerup Sproegel fra Sydbank.

Tænk også over, om huset skal udlejes, eller om det kun skal bruges af jeres familie. Det vil nemlig også spille ind i forhold til købsbudgettet.

- Udlejning er en væsentlig faktor i forhold til, hvad det løbende vil koste at drive, eje og vedligeholde sommerhuset, siger Mathias Dollerup Sproegel.

FAKTA: Udbud på landsplan Der er mest rift om sommerhusene på Bornholm, hvor udbuddet er faldet 41 procent i april i år sammenlignet med april sidste år. - Sommerhusene på Syd- og Vestsjælland ligger på andenpladsen i landsstatistikken. Her er udbuddet skrumpet med 37 procent. - På tredjepladsen ligger Østjylland, hvor der er blevet en tredjedel færre sommerhuse på markedet. - Den mindste udvikling er sket på Østsjælland, hvor priser og efterspørgsel i forvejen har været høj. Her er udbuddet kun faldet 13 procent. Kilde: Finans Danmark, Bolighed. /ritzau fokus/ VIS MERE

Småt med afslag

Fordi det er sælgers marked, kan du ikke forvente store afslag i prisen.

- Det kan også være, at man er nødt til at gå på kompromis med nogle af sine ønsker, hvis man vil købe nu, siger Mathias Dollerup Sproegel.

Det kan være beliggenheden eller ønsket om indendørs pool.

I forhold til husets stand og økonomi skal du dog ikke gå på kompromis med hvad som helst, tilføjer Hans Møllnitz Olsen.

- Det må aldrig gå stærkere, end at man når at gå tingene ordentligt efter. For uanset prissætningen kan det være en dyr og dårlig investering, hvis der er uventede skader eller dyre ejendomsskatter, siger han.

/ritzau fokus/