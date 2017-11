Rimglat: Der saltes i Nordjylland

NORDJYLLAND: Koldt og klart vejr. Vi er i begyndelsen af november, og natten til tirsdag blev der advaret om rimglatte veje i Nordjylland.

Der blev da også saltet i Nordjylland, så bilisterne kunne stå nogenlunde fast. I Vendsyssel blev der saltet mandag aften, og i Himmerland natten til tirsdag.

Et kig på DMI’s kort over glatføre viser da også, at der har været risiko for rimglatte veje i den østlige del af Nordjylland tirsdag morgen - i et bælte fra Mariager og Hobro op mod Frederikshavn. Desuden har der været risiko for glatte veje i Jammerbugt og et lille stykke af Vesthimmerland. Kun i Thy og på Mors har trafikanterne været fri for at skulle tænke på glat føre.

Ifølge Nordjylland Politi er der dog ikke sket uheld på grund af glat føre, hverken mandag aften eller natten til tirsdag.

I den kommende nat kan temperaturen også nå ned omkring frysepunktet, og et blik på vejrudsigten for Nordjylland afslører, at der sidst på ugen kan komme decideret nattefrost. Så har du ikke fået bilens dæk skiftet til vintermodellen, så er det måske en god idé at gøre det nu.