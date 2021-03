Risgaard opruster: Danmarks rigeste køber sig ind i Coolshop

NORDJYLLAND:Normalt er det medejer af Coolshop, Jacob Risgaard, der sidder i Løvens Hule og køber andele af andre virksomheder. Men nu er det hans egen virksomheder, der er blevet en lækkerbisken for Danmarks rigeste person.

Anders Holch Povlsen, der er direktør i modekoncernen Bestseller, har således købt 25 procent af aktierne i Coolshop.

Det er igennem selskabet Brightfolk A/S, der er et investeringsselskab ejet af Heartland, at Bestseller-milliardæren har købt aktierne i Coolshop.

Det skriver parterne i en pressemeddelse.

- Coolshop har ikke som sådan været til salg, men vi kan se, at der er et stort uudnyttet potentiale på markederne rundt om i Europa. Vi har i forvejen et ekstremt stærkt team, men at få Heartland som medejer svarer lidt til at få Ronaldo med på holdet. Vi deler mange af de samme værdier og ser meget frem til i fællesskab at videreudvikle forretningen, så vi hen over de kommende år bliver en større europæisk aktør, siger Jacob Risgaard, i pressemeddelelsen.

Sigter efter vækst og markedsandele

Nørresundby-virksomheden Coolshop er vokset fra den klassiske iværksættergarage til i dag at være en vidtforgrenet, international koncern.

Udover salg på nettet, har Coolshop investeret i en effektiv fragt-infrastruktur, ligesom virksomheden står over for yderligere investeringer i logistik.

Selv om Coolshop fortsat vokser i Norden, sigter virksomheden efter yderligere vækst og markedsandele i Europa.

- Jeg er enormt stolt og ydmyg over at få Heartland og deres fantastiske hold med om bag linjerne. Det føles helt rigtigt, og jeg har aldrig stået med en større lyst til at pushe Coolshop yderligere frem - selv efter 19 år i virksomheden, siger administrerende direktør i Coolshop, Mark Nielsen, der sammen med sin bror oprindeligt grundlagde virksomheden, i pressemeddelelsen.

Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg er Anders Holch Povlsen god for en anslået formue på 53,2 milliarder kroner. Og nyhedsbureauet anslår, at hans formue i 2020 voksede med 13,8 milliarder kroner i 2020.

Handlens gennemførelse afventer endelig godkendelse fra konkurrencemyndighederne.