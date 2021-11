Risiko for 9 tons kemi-udslip: Medarbejder afværger faren

NORDJYLLAND:En utæt pakning var skyld i et større ammoniakudslip på Skagen Varmeværk tirsdag aften. Den første melding lød på, at der var risiko for et udslip på ni tons. Derfor tilkaldte beredskabet assistance fra start.

Det oplyser indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Thomas Dybro.

- Vi tager ingen chancer, når meldingen er så voldsom. Det er nemmere at nedskalere, siger han.

Ammoniak bruges ofte i landbrugsindustrien som gødning. På varmeværket bruges det som afkøler. I stor mængde kan stoffet være giftigt at indånde.

En vaks medarbejder

Da Nordjyllands Beredskab ankom til stedet, var det hjulpet godt på vej af en medarbejder på varmeværket. Udover at være på varmeværket er han nemlig også medarbejder i Falck.

- Det var skønt, at der var en, der kendte forholdene hernede, i stedet for vi skulle til at gætte os til tingene, siger indsatslederen.

På grund af den hurtige reaktion lykkedes det at stoppe udslippet og inddæmme ammoniakken, inden det blev til større fare for borgerne i området.

Resten af natten skal beredskabet have fjernet udslippet og luftet ud. Vinden gør det muligt at lufte ud over et beboerløst område.