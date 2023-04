Risiko for kø, når skandalevej udvides: Få år efter indvielse går stort vejarbejde nu i gang

AALBORG:I næste uge tager Aalborg Kommune fat på at udvide Egnsplanvej fra to til fire spor på en strækning over fire kilometer umiddelbart syd for det kommende sygehus i Aalborg Øst.

Vejarbejdet kommer til at strække sig over det næste år og vil betyde nedsat hastighed på strækningen og risiko for at det opstår kø, varsler Aalborg Kommune.

Kort efter indvielsen af den nye vej stod det klart, at Egnsplanvej er underdimensioneret. Allerede nu benytter langt flere bilister end forventet vejen, og der bliver for alvor problemer, når sygehuset lige nord for strækningen tages i brug.

Region Nordjylland forudser, at ambulancer og politieskorter skal sidde fast i trafikken hvis der kun er to spor. Vejen er anlagt med høje kantsten, som vil gøre det svært for bilisterne at trække ind til siden for at give plads for udrykningskøretøjer.

Det misforhold går man nu i gang med at rette op på ved at udvide vejen til fire spor på strækningen. Vejarbejdet medfører, at vejbanen indsnævres, så trafikken ruller langsommere, og bilisterne skal forberede sig på at der kan opstå kø og dermed forsinkelser, når de benytter Egnsplanvej.

Vejarbejdet foretages på strækningen 200 meter vest for krydset ved Selma Lagerløfs Vej og Hadsundvej og frem til rundkørslen ved Hadsund Landevej.

Vej med problemer

Det har fra flere sider været skarpt kritiseret, at vejen ikke fra begyndelse er blev anlagt, så den kunne klare den store belastning, som det nye sygehuset uvægerligt vil medføre.

Den manglende kapacitet på den få år gamle vej er ikke det eneste problem man er løbet ind i undervejs. Den planlagte officielle indvielse af vejen i 2019 blev udskudt, da en tv-inspektion af afvandingssystemet under vejen afslørede store fejl og mangler.

Entreprenøren måtte udskifter defekte afvandingsledninger, inden Aalborg Kommune ville overtage ansvaret for vejen.

Signalkryds og cykelsti

Samtidig med udvidelsen af Egnsplanvej vil man anlægge cykelstier på Selma Lagerløfs Vej, så der bliver cykelsti i begge sider af vejen fra Gistrup til Bertil Ohlinsvej og videre mod nord.

Mens vejarbejdet står på vil cykelstierne langs Hadsundvej og Selma Lagerløfsvej være farbare i minimum en vejside ad gangen.

Også de tre eksisterende vejtilslutninger på Egnsplanvej, hvor der i dag ikke er lyssignaler, skal omdannes til signalregulerede kryds. Desuden skal et nuværende signalreguleret kryds udbygges.

Aalborg Kommune forventer, at de nye spor på Egnsplanvej samt cykelstien står klar i maj 2024. Først i 2025 skal det sidste slidlag af asfalt lægges på.

Aalborg Kommune og Region Nordjylland har anmodet transportminister Thomas Danielsen (V) om 270 mio. kr. til projektet.