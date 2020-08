Risiko for skybrud og torden i Nordjylland

NORDJYLLAND:Natten til lørdag er der flere steder faldet store mængder regn over Nordjylland. Der er enkelte steder målt mere end 35 millimeter regn i løbet af natten.

Men hverken hos Nordjyllands Politi eller hos Nordjyllands Beredskab har der været meldinger om uheld på vejene eller andre uheld med årsag i den megen regn, lyder det fra de vagthavende de to steder.

Lørdag morgen er vurderingen hos Danmarks Metaorologiske Institut, at der er risiko for tordenbyger og lokale skybrud i Nordjylland.

Skybrud betyder, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 min.

Det kan ifølge prognosen ske i Thisted, Morsø, Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner, mens resten af Nordjylland "slipper" med mere normalt regnvejr.

Vurderingen gælder foreløbig frem til klokken 10 lørdag formiddag.

Det er et lavtryk, der her lørdag morgen ligger lige vest for Vadehavet, og det bevæger sig i løbet af det kommende døgn hen over Danmark.

- Lavtrykket giver meget ustabil luft med mange byger, der nogle steder bliver ret kraftige og med torden. Bygerne vil ofte være kortvarige, men kan klumpe sig sammen og give kraftig regn. Det er ikke muligt at sige præcis, hvor bygerne vil ramme. Nogle steder kan opleve mest tørt vejr, mens naboen kan få skybrud. Når lørdagen slutter, vil det være forbi med kraftige byger for nu, lyder vurderingen på DMIs hjemmeside.

Men ellers er det store dele af det øvrige Jylland, Fyn og Sjælland, der får det voldsomste vejr med risiko for regnmængder på op mellem 30 0g 50 milimeter nedbør. Her gælder varslet frem til klokken 20 lørdag aften.