Risiko for skybrud og torden: - Kan blive temmelig heftigt

Søndag aften kan gå hen og blive en våd én af slagsen.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) melder om risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet og i hele Nordjylland.

- Der kommer nogle byger, og de kan meget vel blive temmelig heftige. Men det er jo sådan med skybrud, at det er ikke noget, der falder over det hele. Det er bare ikke til at forudsige, hvor det falder, fortæller Majken Demant fra DMI til Nordjyske.

Regnen er allerede på vej indover det jyske og forventes at nå Nordjylland sidst på eftermiddagen fra kl. 17 og frem til kl. 23.

Der er tale om et skybrud, når der falder mere end 15 mm regn i løbet af en halv time.

Søndagens risikomelding lyder på, at der stedvis kan komme mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter.

Majken Demant forklarer, at det faktisk ikke er så usædvanligt med kraftige byger på denne tid af året.

- Det er meget normalt, at der i august måned kommer heftige byger, der kan give skybrud, siger hun og tilføjer:

- Det er fugtigt, og når solen skinner, kan der være luftbobler, som stiger til vejrs og danner bygeskyer. Når der så er meget fugtighed i luften, som der er i dag, og skyerne kan nå højt op i atmosfæren, kan der komme stedsvis rigtig mange millimeter ud af det.