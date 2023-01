Risiko for snestorm i Nordjylland

NORDJYLLAND:Nu bliver det koldere i Danmark - og med kulden ser det ud til, at nedbøren bliver hvid.

Intet er som bekendt sikkert, men ikke desto mindre: Hele Nordjylland kan umiddelbart se frem til en ordentlig omgang sne, ledsaget af godt med vind.

Det skulle ske på fredag, og med den melding DMI har udsendt mandag formiddag, kan man fristes til at kalde fredagsvejret for snestorm.

Dog naturligvis med et forbehold om, at vejret meget ofte er uforudsigeligt, og at snevejret måske slet ikke bliver til noget.

Men altså: Lige nu er det den vej, vinden blæser.

Og alt det er der en forklaring på.

- Der er en stor risiko for hvidt nedbør, men det er usikkert, hvor meget der kommer, og hvor blæsende det bliver, fortæller Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved DMI.

- Det er, fordi det er meget mildt i øjeblikket, og det ene lavtryk efter det andet passerer. Onsdag passerer et nyt lavtryk, som vil give meget regn. Natten til torsdag og torsdag kommer koldt luft ned, og et højtryk bygges op over Nordskandinavien. Næste lavtryk, der kommer - det er spændende. For det eksisterer endnu ikke, men det ser ud til at dannes torsdag over de britiske øer. Så udvikler det sig kraftigt - og så skal det passere Danmark, forklarer han.

Så begynder dramaet. Måske.

- Det kommer an på den præcise bane på lavtrykket. Hvis det går længere sydpå, bliver det sne. Hvis det går længere nordpå, bliver det regn. Den seneste prognose viser sydpå om Danmark, og det vil give sne i Nordjylland. Hvis det er rigtigt, at lavtrykket bliver så kraftigt, som den seneste prognose, så får vi kuling og op til kraftig kuling ved kysterne. Så jeg må sige, der er en risiko for snestorm.

Martin Lindberg siger desuden, at han forventer en rimelig sikker prognose senest på onsdag.

- Hvis prognoserne holder, vil vi sende et varsel ud - måske indenfor det kommende døgn.