Ro på. Afvent data, før børnene stikkes

Stik, stik ikke?

Det er spørgsmålet, eller rettere sagt det næste store etiske dilemma under corona-pandemien.

Torsdag tronede Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm frem på et pressemøde og slog fast, at myndighederne anbefaler, at de 12-15-årige får prikket, når den voksne befolkning hen i september ventes færdigvaccineret.

Brostrøm var dog ikke alene på podiet. Ved siden af stod børnelægernes formand Klaus Birkelund Johansen fra Dansk Pædiatrisk Selskab. Og han var ikke enig. Han opfordrede forældrene til at vente med at få vaccineret deres børn, indtil der er helt styr på vaccinens eventuelle bivirkninger - og han kritiserede mere eller mindre direkte Sundhedsstyrelsen for at gå for tidligt ud med sin anbefaling.

Og værsgo: Dermed var befolkningen igen placeret i en svær valgsituation, når det gælder vaccination mod corona.

På den ene side står sundhedsmyndighedernes forståelige melding om, at flokimmunitet er en nødvendighed, hvorfor de 12-15-årige også er nødt til at lægge skulder til et stik med en vaccine med bivirkninger, der ikke bør vække bekymring. Og at vaccinen godt nok ikke direkte er til gavn for det enkelte barns sundhed, men overordnet kommer samfundet til gode i en alvorlig pandemisk situation - og dermed i sidste ende også børnene selv.

På den anden side forstås børnelægernes - og andre sundhedseksperters - indvending: Vi bør ikke vaccinere mennesker, der reelt ikke har brug for stikket, når vi ikke har helt styr på eventuelle bivirkninger på både kort og længere sigt. Så lad os lige se tiden an.

Valget er ikke nemt - og det bliver ikke lettere af, at eksperterne ikke kan finde fælles fodslag.

Vi vælger dog af hensyn til børnene at mane til forsigtighed, da der påhviler forældrene et kæmpe ansvar - og eventuelt en ulidelig skyld - ved at sige ja til stikket på deres poders vegne. Lad os høste erfaringerne fra andre lande, som eksempelvis USA og Frankrig, der er gået i gang med at prikke de helt unge. Og lad os se, om det i forhold til opnåelse af flokimmunitet overhovedet er nødvendigt at sætte nålen i børnene, før beslutningen træffes, og forældrene skal sige ja eller nej. Og som Klaus Birkelund Johansen formulerede det:

- Det er altid nemmere at beslutte sig for at gøre noget, end det er at beslutte sig for at lade være med at gøre det, man har besluttet sig for at gøre.

Vaccination er generelt - for både børn og voksne - en fantastisk mulighed for at undgå og komme alvorlig sygdom tillivs. Men den bør altid gives af nødvendighed og på et så oplyst grundlag som muligt.