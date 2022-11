Roberts opslag gik viralt: Fik et uventet opkald

AABYBRO:Det er egentlig og på mange måder et helt almindeligt opslag på det sociale medie Facebook.

Og så alligevel ikke. For det er blevet delt et tusinde gange på under 12 timer, og det deles stadig.

- Det er helt vildt, siger ophavsmanden, den 21-årige Robert Østergaard Harlyk, som efterfølgende har fået flere henvendelser - og en af dem en overraskende en af slagsen.

Robert Østergaard Harlyk skal for første gang ud som tømrerlærling i januar 2023. Han går lige nu på Techcollege i Aalborg, og er en af cirka 60 tømrerelever på grundforløbet, der skal ud og have en plads i en virksomhed.

Men der er for få lærepladser, når man er tømrerlærling. Hvert år begynder flere elever deres lærlingetid i skolepraktikken i skoleoplæringscenter i stedet for hos en tømrermester. Således var der i februar 2022 - på Skoleoplæringscenter i Nørresundby - 32 tømrerlærlinge, der endnu ikke havde fået en læreplads.

Robert Østergaard Harlyk har selv været med til at bygge boligen bag ham - fra sokkel til spær. Foto: Claus Søndberg

Så det er nu, de nye tømrerlærlinge skal ud og finde sin kommende arbejdsgiver under uddannelsen.

- Der er flere, som har familie, der kender nogen. De har fået en læreplads, men ellers er vi ude at søge lige nu, siger Robert Østergaard Harlyk.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i en analyse vurderet, at der kommer til at mangle 99.000 håndværkere i 2030. Færre unge har traditionelt valgt en erhvervsuddannelse, og der mangler fortsat lærepladser.

Men Robert Østergaard Harlyk har ikke givet op. Tværtimod.

Derfor har han også skrevet et opslag på Facebook om, at han søger en plads som lærling. Her beskriver han, at han blev student på Beredskabslinjen på Aalborg Tekniske Gymnasium i 2020 med henblik på en karriere i Forsvaret. Han aftjente sin værnepligt, men fik så andre interesserer.

- Det skyldes en forstuvet fod, siger han om sit midlertidige skifte til tømrerfaget.

- Jeg har egentlig ikke valgt Forsvaret fra i fremtiden. Men lige nu vil jeg gerne uddanne mig som tømrer, siger han.

Interessen for tømrerfaget fik han, da hans forældre byggede om.

- De skulle have lavet en tilbygning til deres hus. Det hjalp jeg med, og det var superspændende.

Robert Østergaard Harlyk håber, at han får en læreplads. Foto: Claus Søndberg

Forsvaret er altså ikke lige nu hans førstevalg. Det måtte han også forklare, da en ansat i Forsvaret tog konkakt til ham efter at have læst opslaget på Facebook.

- Han mente, de godt kunne bruge mig, men jeg takkede nej, for jeg skal gøre min tømreruddannelse færdig, siger han.

Robert Østergaard Harlyk har indtil videre været på besøg i en del virksomheder.

- Jeg har været ude med mit CV i rigtig mange virksomheder - 25-30 indtil videre. Vi skal på grundforløb 2 gerne have fundet en læreplads inden 11. januar, siger han.

Robert Østergaard Harlyk håber på, at han finder en læreplads inden jul. Det ville være en god julegave, synes han.

- Jeg har fået et par henvendelser på Facebook. Sågar også en fra Sjælland, siger han og tilføjer, at den måtte han takke nej til.

Fysisk holder han sig også i god form.

- Ja, jeg styrketræner sammen med min far tre gange om ugen, fortæller Robert Østergaard Harlyk.