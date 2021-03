Rockere dømt for brutalt overfald - kunne frit forlade retten efter dommen

AABYBRO:Syv mænd i alderen 23 til 39 år - alle med tilknytning til rockerklubben Bandidos - kunne fredag eftermiddag frit forlade Retten i Hjørring.

De syv var kort inden blevet idømt mellem ni måneder og et års fængsel for et brutalt overfald på en mand i Aabybro i maj sidste år. Men da de har siddet varetægtsfængslet siden juni, havde de på forhånd udstået deres straf.

Alle syv, hvoraf en stor del kommer fra Sjælland, var tiltalt for den 23. maj sidste år at være taget til Aabybro, hvor de var trængt ind i et hus. Her var husets beboer efterfølgende blev sparket, slået med knytnæver samt banket med et jernrør, svensknøgle og et andet slagvåben. Herudover var ofret blevet stukket i arme og ben med en kniv, mens han lå ned.

Ved overfaldet fik manden blandt andet en brækket næse, flere stik og snitlæsioner samt pulsåreblødning.

Så væk fra knivstik

Selv om det var bevist, at ofret var blevet stukket med kniv, kunne det dog ikke bevises, hvem af de syv, der havde brugt kniv - eller knive - i overfaldet. Retten vurderede derfor, at de øvrige heller ikke på forhånd kunne have vidst, at der ville blive benyttet knive til overfaldet og derfor blev alle frifundet for knivstik, og det kunne ses, da den endelige dom blev læst op.

Anklager Louise Watson procederede for fængselsstraffe på mellem tre år og tre år og tre måneder, men da rockerne ikke blev dømt for knivstikkene, blev straffen en hel del mindre.

En person fik et års fængsel, fire personer fik 10 måneders fængsel og to personer fik ni måneders fængsel.

- Knivstikkeri tæller meget i straffeudmålingen, efter at straffen for knivstik blev skærpet for nogle år siden. Det er klart, at når retten ikke dømmer for det, så bliver straffen mindre, siger Louise Watson.

Opholdsforbud med i straffen

Der går dog nogle år, inden de syv mænd igen kan komme i et klubhus tilhørende Bandidos. For udover fængselsstraffen fik de alle et opholdsforbud på henholdsvis tre til fire år i rockerklubbens klubhuse i hele landet. Samtidig har de fået et opholdsforbud i Aabybro by.

De syv rockere har udbedt sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen til landsretten, ligesom statsadvokaten har mulighed for at anke dommen.