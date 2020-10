Røde Kors i Nordjylland mangler indsamlere: - Det er lidt skidt

NORDJYLLAND:Røde Kors mangler 2.000 indsamlere på landsplan til indsamlingen søndag 4. oktober. Der samles ind til børn i de krigsramte lande i Yemen og Syrien, samt udsatte børnefamilier herhjemme.

Det skriver Røde Kors i en pressemeddelelse.

Coronavirussen fylder meget i Danmark og på verdensplan, og derfor kommer generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl, også med en bøn til danskerne.

- Corona har massive konsekvenser for sårbare mennesker ikke bare ude i verden men også her i Danmark. Der er brug for handling, og tre timer med en indsamlingsbøtte har stor betydning, siger Anders Ladekarl.

Ifølge Røde Kors samler en indsamler i gennemsnit 1000 kroner i de tre timer, som indsamlingen varer.

Hvordan ser det ud i Nordjylland?

Manglen på indsamlere er det samme i Nordjylland. I Thisted oplever man, at de normale indsamlere har været tilbageholden i en tid, hvor coronaen stadig er over Danmark.

- Vi har ikke så mange som vi plejer at have. Det er ikke helt skidt, men det er lidt skidt, siger Eigil Mortensen, der leder indsamlingen for Røde Kors i Thisted.

Det er især i de små omkringliggende byer, der mangler indsamlere, men også i Thisted.

I Aalborg er man klar med sprit og mundbind, når det går løs søndag. Men også her oplever man et fald i antallet af indsamlere.

- Det er desværre nedadgående. Og det er klart, at corona er da en modspiller, siger Dorthe Søndergaard fra Røde kors i Aalborg.

Brønderslev har aflyst

I Brønderslev har man valgt at aflyse den fysiske indsamling, hvor unge som gamle går fra dør til dør og indsamler penge. I stedet kan man bidrage via Mobilepay eller putte penge i en af de 75 bøsser, der er sat op rundt i byen.

- Mange af vores indsamlere har en vis alder, og vi vil ikke risikere at være med til at smitte, siger Aase Fredholm fra Røde Kors i Brønderslev.

Røde Kors i Hjørring har oplevet en større tilslutning de senere dage og er næsten på samme antal indsamlere som i fjor.

- Men vi mangler stadigvæk, for vi har 105 ruter, og lige nu er kun 41 ruter besat, siger indsamlingsleder Jens Hermansen.

Alle steder er man opmærksom på, at der skal tages forholdsregler. Der vil være sprit og mundbind tilgængelig for alle indsamlere.