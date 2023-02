Røg stod ud af tagvindue - øverste etage tog skade

NØRAGER:Der udbrød tirsdag morgen brand i en lige nu ubeboet gård på Torupvej nær Guldager nordvest for Nørager.

Alarmen lød klokken 08.23 og lød på gårdbrand. Der stod røg ud af tagvinduerne i ejendommen på Torupvej 86.

Det viste sig, at der var opstået ild i en etageadskillelse mellem stuen og første sal. En del af bjælkerne i etageadskillelsen og nogle spær på øverste etage tog skade under branden, som Nordjyllands Beredskab fra Aalestrup dog hurtigt fik styr på.

Det fortæller indsatsleder Palle Olsen fra beredskabet.

- Meldingen lød på gårdbrand, så vi rykkede med et fuldt slukningstog. Vi fik dog hurtigt styr på branden. Udover røg- og sodskader er der også lidt vandskade som følge af slukningsarbejdet, forklarer indsatslederen, der sammen med sine brandfolk kunne forlade brandstedet omkring 09.30-tiden.

Ejendommen er under renovering, og ejeren, der selv står for renoveringen, opholdt sig i en nabobygning, så der var ikke på noget tidspunkt fare for menneskeliv, understreger Palle Olsen.

Han kan ikke sige noget om årsagen til branden, men fra Nordjyllands Politi lyder meldingen, at ilden formentlig er opstået i forbindelse med noget varmeinstallation.

- Vi skal lige have det her fulgt helt til dørs, men vi har frigivet brandstedet, lyder det fra vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.