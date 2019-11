Røvede jagtbutik - nu har han fået fire år bag tremmer

AALBORG:Den 39-årige mand, der for en måned siden blev kendt skyldig i at have begået røveri mod en jagtbutik i Hobro, har nu fået sin dom. Røveriet fandt sted 10. april 2019.

Manden har fået fire års ubetinget fængsel. Det afgjorde Retten i Aalborg tirsdag formiddag.

Retten betonede, at geværet, som manden brugte til at true en af de ansatte i jagtbutikken med, var ladt - det er en af hovedårsagerne til, at retten tilkendte manden fire års fængsel.

Det fortæller Kristina Frandsen, der er anklager i sagen.

Dommen er først faldet en måned efter, at manden blev kendt skyldig. Det skyldes, at en mentalundersøgelse af manden skulle ligge klar, før retten kunne forholde sig til hans straf.

Mentalundersøgelsen har nu vist, at den 39-årige er egnet til at afsone en almindelig fængselsstraf.

Den 39-årige har bedt om betænkningstid til at beslutte, hvorvidt han vil tage imod sin straf eller ej.