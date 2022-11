Røver truede ansat med stegegaffel

AALBORG:Klokken 2.43 natten til torsdag blev der begået røveri mod 7-Eleven på Reberbansgade i Aalborg.

En maskeret mand kom ind i forretning og truede den ansatte med en stegegaffel. Han fik udleveret en karton cigaretter og et mindre pengebeløb, hvorefter han forsvandt ud af butikken.

- Han løb ud af butikken og forsvandt mod højre af Reberbansgade, oplyser Torben Larsen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Manden er 175-180 centimeter høj og almindelig af bygning. Ansigtet var dækket af et sort klæde, men det faldt ned på et tidspunkt, så man kunne spotte et lille sort overskæg. Bortset fra et orange halstørklæde, var han klædt helt i sort og havde hue på med hvid kant.

Derudover medbragte han en lyserød rygsæk, som politiet efterfølgende har fundet.

- Vi vil meget gerne have et bud på, hvem det er, siger vagtchefen, der opfordrer alle, der kunne have informationer om sagen til at kontakte dem på 114.

Det er ikke første gang, at butikken på Reberbansgade har været udsat på røveri på det seneset.