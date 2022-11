Røveri mod Spar-købmand i Aalborg

AALBORG:Klokken lidt over et torsdag blev Nordjyllands Politi kaldt ud til Spar i Vestbyen, hvor der var foregået et røveri.

En mand havde truet sig til en karton cigaretter med en kniv.

Manden beskrives som 180-185 og almindelig af bygning, iført sort hue med hvid kant, sorte handsker med hvide pletter og sorte sko med hvide såler.

Signalementet minder meget om det på røveren fra nattens røveri af 7-Eleven i Reberbansgade.

Vagtchef René Kortegaard fra Nordjyllands Politi kan ikke bekræfte, at det samme mand.

- Signalementet tyder på det, men det er for tidligt at sige om det rent faktisk er den samme, slår han fast.

Han opfordrer, alle der måtte have information til at ringe 114.