Røvet derhjemme: Mand tvunget til at udlevere kontanter

GUDUMHOLM:En 34-årig mand blev søndag aften lige efter klokken 20 udsat for et røveri på sin bopæl i Gudumholm sydøst for Aalborg.

Ifølge vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, blev manden opsøgt i sit hjem af tre mænd, som slog og truede ham med en kniv til at udlevere et mindre kontantbeløb.

Gerningsmændene kom til adressen i to forskellige biler, som beskrives som en sort, nyere Audi A4 eller A6 stationcar samt en nyere sølvgrå Ford stationcar.

Ingen er foreløbig anholdt i sagen, og vagtchefen kan ikke oplyse, om den 34-årige og gerningsmændene kendte hinanden på forhånd.

De tre gerningsmænd beskrives som:

A) En ca. 21-årig mand, somalisk af udseende, 175 centimeter høj og slank af bygning og med kort, trimmet hår. Ved røveriet havde han sort joggingtøj på.

B) En ca. 21-årig mand, arabisk af udseende, 185 centimeter høj og slank af bygning. Han har langt hår med dreadlocks, der går ca. til hagen. Han havde ligeledes sort joggingtøj på.

C) Ca. 21 år gammel og med arabisk udseende. Også han er 185 centimeter høj og slank. Han har afrokrøller og bar under røveriet en sort/hvid hættetrøje.

Oplysninger i sagen kan gives til Nordjyllands Politi på telefonnummer 114.