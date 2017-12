Rottelort på sygehus: Operationer aflyst

FREDERIKSHAVN: 19 planlagte operationer på Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn er blevet aflyst. Det sker, efter at der tirsdag morgen blev fundet rottelort i kælderen på Regionshospitalet.

Her ligger Sterilcentralen, hvor de rengør, steriliserer og pakker instrumenter og operationsudsty. Det skriver Regionshospitalet i en pressemeddelelse.

Af hensyn til patienternes sikkerhed valgte ledelsen derfor straks at aflyse alle de aktiviteter, hvor der benyttes sterilvarer, indtil man igen har sikkerhed for, at hygiejnen er i top, lyder det i pressemeddelelsen.

11 aflyste operationer tirsdag er fordelt på fire urologiske, fire ortopædkirurgiske samt tre venekirurgiske operationer.

Dertil kommer otte planlagte operationer hos kirurgien og urologien, der er blevet aflyst onsdag, mens fire andre operationer finder sted som planlagt, da de ikke involverer udstyr fra Sterilcentralen, oplyser Ellen Boelt, viceklinikchef for Klinik Kirurgi - Kvinde - Barn til NORDJYSKE Stiftstidende..

Ortopædkirurgien har sidste planlagte operationer i dag, så de genoptager først aktiviteterne efter jul.

Straks efter fundet af rotteekskrementerne blev regionens Infektionshygiejne tilkaldt. De sørger sammen med personale fra Teknisk Afdeling og Serviceafdelingen for, at de hygiejnemæssige forhold bringes i orden, før Sterilcentralen i Frederikshavn igen tages i brug.

Træls situation

- Det er en virkelig træls situation at stå i. I særdeleshed for de patienter, som har fået aflyst deres aftale med hospitalet i dag og i morgen. Men vi er nødt til at kunne stå 100 procent inde for, at hygiejnen er i orden, siger Ellen Boelt.

Tirsdag formiddags undersøgelser viste, at der er et hul i kloakken, hvor rotten kan være kommet ind. Hullet blev tirsdag ved 13.30-tiden lukket, og derefter gik en større og særdeles grundig rengøring i gang med klor og udstyr, og alle instrumenter gensteriliseres.

Kontakt til Seruminstitut

Statens Seruminstitut blev også spurgt til råds, og da man ikke med sikkerhed kan sige, om rotten har været i det rum, hvor de sterile pakker fremstilles og opbevares, så vil alt blive gensteriliseret, og engangsmaterialer smidt ud.

Aktiviteterne i Sterilcentralen og derefter operationerne genoptages igen i morgen.

En mulig forklaring på fundet af rottelort kan være, at der foregår et renoveringsarbejde af en lejlighedsbygning, som ligger nærmeste nabo til hospitalet i Frederikshavn.

- Det kan have sendt flere rotter over i kloakken, så vi tror, at der er tale om en såkaldt "strejfer", siger Ellen Boelt.

Hun kan ikke sige noget om, hvor meget det vil koste at smide engangsmaterialer ud og gensterilisere instrumenter.

- Det har vi slet ikke gjort op endnu. Vi tænker i denne sammenhæng kun på patienternes sikkerhed og at eliminere risikoen for infektioner ved operationerne, så her er udgifterne slet ikke på tale, siger Ellen Boelt.