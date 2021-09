RS-virus hærger blandt småbørn: 5 ting forældre skal vide om den udbredte virus

NORDJYLLAND:Småbørn i stort tal plages i øjeblikket af snot, hoste og slim i luftvejene - i mange tilfælde er det RS-virus, der i år rammer langt flere og langt tidligere på sæsonen, end vi er vant til.

1. Sådan smitter RS-virus

RS-virus smitter gennem små dråber fra hoste, nys, kys, råb og snak. Virus spredes derfor ved direkte kontakt imellem mennesker og ved, at det sætter sig på overflader, som vi rører ved med hænderne, fx dørhåndtag, telefoner og tilbehør til computeren såsom mus og tastatur.

Inkubationstiden – dvs. tiden fra man bliver smittet, til man får symptomer – er ofte mellem 2 og 8 dage. Symptomerne kan strække sig over 2-3 uger. Man er almindeligvis smitsom i en uges tid.

Forældre og større søskende kan smitte småbørn, selvom de ikke selv har alvorlige symptomer

2. Hvem bliver ramt?

Alle kan blive ramt af RS-virus, og kan bringe smitten omkring. Større børn og voksne bliver ikke så syge - typisk rammer virus hårdere blandt børn under seks måneder. Småbørn bliver i nogle tilfælde indlagt hvis de har vejrtrækningsbesvær og problemer med at spise, drikke og sove.

RS-virus er den mest almindelige årsag til akut bronkitis hos små børn, og kan også føre til lungebetændelse.

Også ældre og immunsvækkede kan få et alvorligt forløb af RS-virus.

3. Symptomer - her skal du reagere

RS-virus viser sig ved feber og forkølelseslignende symptomer - de fleste kommer sig i løbet af en uge eller to.

Hos små børn starter virus-infektionen ofte med nysen, løbende næse og feber. Barnet hoster, og i nogle tilfælde påvirker sygdommen vejrtrækningen.

Hvis en spædbarn får besvær med at trække vejret, skal man hurtigst muligt kontakte egen læge eller vagtlæge. Så er det egentlig ligegyldigt, om der er tale om RS-virus eller en anden infektion.

Få overlægens forklaring på de mange sygdomstilfælde:

I alvorlige tilfælde bliver vejrtrækningen hurtig og besværet, der kan høres hvæsen, og der ses evt. blå-farvning omkring mund og fingerspidser pga. manglende ilttilførsel. Spædbørn kan få svært ved at sutte fra moderens bryst.

4. Antibiotika hjælper ikke

Der findes ikke medikamenter der virker direkte på RS-virus, men det er vigtigt at være opmærksom på, at barnet får tilstrækkeligt med væske.

Mange tror, at RS-virus kan behandles med antibiotika. Men antibiotika virker kun mod bakterier, og har derfor ingen effekt på virusinfektioner. Der er kun brug for antibiotika i de tilfælde, hvor der i tilknytning til RS-infektionen er infektion med bakterier som fx lungebetændelse.

Hvis barnet bliver indlagt, vil behandlingen bestå i, at personalet understøtter barnets vejrtrækning med en c-pap-maske og sørger for at barnet får tilstrækkeligt med væske og næring.

5. Undgå smitte

Følg disse råd, hvis du vil undgå at blive smittet - og undgå at bringe smitte videre til andre:

- undgå tæt kontakt med personer, som du ved er syge

- syge børn skal undlade at stikke snotnæsen ned til familiens spædbørn for at kysse

- hold barnet hjemme fra institution/skole og lad selv være med at gå på job, hvis du er syg

- undgå at hoste og nyse i din håndflade. Brug i stedet et engangslommetørklæde eller til nød ærmet.

- vask dine hænder/børnenes hænder hyppigt med vand og sæbe - især efter du har hostet, nyst eller pudset næse. Håndsprit kan også bruges.

- undgå at røre ved øjne, din næse eller din mund uden forudgående håndvask. Så nedsætter du risikoen for at blive smittet eller smitte andre

- sørge for at holde fælles ting, legetøj og overflader rene ved almindelig rengøring

