Rumæner får lyndom for at tømme pengeskabe i nordjyske virksomheder

NORDJYLLAND:En 20-årig rumænsk mand skal 60 dage i fængsel og er ikke velkommen i Danmark de næste seks år. Det er resultatet af et grundlovsforhør, som Byretten i Aalborg behandlede torsdag middag.

Manden blev onsdag aften standset ved færgen Rødby-Puttgarden, da han var efterlyst af Nordjyllands Politi. Manden blev kørt til Aalborg, og under torsdagens grundlovsforhør tilstod han alt han var sigtet for, og derfor fik han en såkaldt straksdom, der lød på 60 dages ubetinget fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Den 20-årige mand var tre gang i 2020 gået direkte ind i nordjyske virksomheder i åbningstiden. Her havde han fundet pengeskabet og taget kontanter.

Den første gang var på et kontor i Aalborg, hvor manden dog blev stoppet, inden det lykkedes ham at slippe væk. Han blev derfor anholdt, og politiet tog billeder af ham.

To gange i november lykkedes det så manden, at tømme to pengeskabe. På et kontor i Skagen gik manden ind, hvor han tog 15.000 kroner i pengeskabet. Og ved en virksomhed i Brønderslev fik han 67.000 kroner i kontanter med fra pengeskabet.

På overvågningsbilleder fra stederne, kunne politiet konstaterer, at der var tale om samme mand, som de havde fotograferet efter forsøget i januar. Derefter udsendte Nordjyllands Politi en efterlysning på manden, og onsdag aften klappede fælden så ved færgen fra Rødvig til Puttgarden.

- Manden tilstod alle forhold, og det gav grundlag for, at vi kunne give ham en dom med det samme, siger anklager ved Nordjyllands Politi, Torben Kauffmann.

- Manden forklarede, at han skulle bruge penge til familien hjemme Rumænien, siger Kauffmann, der er tilfreds med dommen til den 20-årige rumænske mand.