Rumænske tricktyve afsløret af nordjysk butiksindehaver

NORDJYLLAND:En mistænksom forretningsindehaver i Storvorde var årsag til, at politiet i oktober sidste år kunne slå klørene i tre rumænske mænd, der havde lavet en lang række tricktyverier i hele landet.

Onsdag blev de tre mænd så dømt for i alt 23 tricktyverier mod forretninger, hvor byttet primært var telefoner, kontakter og betalingskort.

Det oplyser anklager Stine Eriksen.

Det var 14. oktober sidste år, at de tre rumænere var nået til Nordjylland på deres tyveritogt. Her slog de til mod seks forretninger i Himmerland og Aalborg inden for fire timer.

I de fleste forretninger slap de af sted med iPhones og kontanter, men i forretningen i Storvorde, måtte mændene skynde sig tomhændet væk.

Her synes forretningsindehaveren nemlig, at mændene virkede mistænkelige, og hun fik dem smidt ud af butikken. Men inden de kørte fra stedet, tog hun et billede af bilen, og det sendte hun til politiet.

Nogenlunde samtidig begyndte anmeldelserne at tikke ind hos Nordjyllands Politi, og med billedet af rumænernes bil i hånden, kunne de indtaste nummerpladen i det såkaldte ANPG-system (Automatisk Nummerpladegenkendelse) og efterlyse bilen.

Og det gav hurtigt pote, da bilen blev registreret på Fyn. Det var også her, at de tre mænd blev anholdt, og dagen efter blev de varetægtsfængslet.

Spillede turister og skabte forvirring

Herefter gik politiet så i gang med en større efterforskning for at finde ud af, hvor mange tricktyverier de havde på samvittigheden, fortæller Stine Eriksen.

Man fandt ud af, at mændene havde taget turen fra Sverige hen over Sjælland, Fyn og op igennem Jylland indtil de nåede Nordjylland.

Fra august til oktober blev det til i alt 23 tricktyverier, og fremgangsmåden var den samme hver gang:

En mand sad i bilen uden for og ventede, mens de samme to mænd gik ind i en forretning og lagde et kort på disken og spurgte efter et hotel. Det foregik højrystet og under den forvirring der opstod, sneg mændene hænderne ind under kortet og tog det, der nu lå på disken.

Stine Eriksen fortæller, at videoovervågning fra butikkerne viser, at man næsten ikke kan se mændenes manøvre, og at det havde et professionelt præg.

Skulle bruge penge til mad og benzin

I Retten i Aalborg erkendte de to mænd, som altid var inde i butikkerne, sig stort set skyldige i alle forhold.

De forklarede, at de egentlig var på vej til Rumænien, men at gps'en viste forkert, og derfor havende de ved en fejl i Nordjylland.

Og da de alligevel var i Nordjylland, så valgte de at begå tricktyverierne, fordi de manglende penge til benzin og mad, så de kunne komme hjem til Rumænien, fortæller Stine Eriksen.

De forklarede også, at de ret hurtigt kom af med tyvekosterne. Da politiet anholdt dem i bilen, fandt man kun en telefon og lidt kontanter.

Mændene forklarede, at resten af telefonerne havde de solgt på gaden.

Chauffør nægtede sig skyldig

De to mænd, der lavede tricktyverierne - begge 22 år - blev idømt henholdsvis ni og otte måneders fængsel samt udvisning af landet i seks år.

Den tredje - en 23-årig mand - der kun var chauffør ved tyverierne, blev idømt tre måneders fængsel og udvisning af landet.

Han nægtede sig skyldig og forklarede i retten, at han blot sad uden for i bilen og ventede, og ikke vidste hvad de to andre lavede inde i butikkerne.

Alle tre valgte dog at modtage dommen.