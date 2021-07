Ryd bagsiden! Gavl uden maleri opdaget i Aalborg

På en shoppetur i det centrale Aalborg opdagede Emilie Severinsen i denne uge en umalet gavl.

- Først troede jeg, at den var under klargøring til et nyt gavlmaleri, men da jeg kontaktede nogle lokale håndværkere stod det klart, at det faktisk var meningen, at den skulle stå umalet, fortæller den noget chokerede bybo.

Efterfølgende har hun stillet spørgsmål til Aalborg Kommunes Byplanudvalg, for at høre om det virkelig kan være rigtigt, at lokale gavle skal stå nøgne på den måde.

- Jeg synes, det er en skændsel, og det fortæller noget om, hvor fattigt vores samfund er, fortsætter hun, mens hun på Facebook igangsætter en indsamling til fordel for umalede mure.

- Når politikerne ikke vil gøre noget mod den stigende arbejdsløshed blandt gavlkunstnere, så må vi jo selv gøre en stor indsats, men dropper det, da hun mister wifi-signalet på sin mobil og samtidig har opdaget et udsalg i H&M.

