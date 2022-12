Rygende travlt på skadestuer efter isglat morgen

NORDJYLLAND:Skadestuerne på de nordjyske sygehuse havde mandag rygende travlt, efter nordjyder på stribe faldt på isglatte veje og fortove.

- Vi har ekstremt travlt, lød meldingen fra akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital mandag eftermiddag.

Travlt havde de også hos de andre skadestuer på sygehusene i Nordjylland, oplyser regionen.

Hvor mange, der blev skadet af fald på isglatte veje og fortove mandag, har regionen dog ikke tal på.

Politi advarede

Søndag advarede både politiet og Danmarks Meteorologiske Institut om risiko for isslag og meget glatte veje om natten og mandag morgen, når ny nedbør ramte landsdelen.

Hvad er isslag? Isslag opstår, når underafkølet regn rammer jorden og straks omdannes til is.

Dermed indkapsler regnen på meget kort tid alt, den rammer, i et jævnt lag is. Det kan kan give ekstremt glat føre. Kilde: Wikipedia.org VIS MERE

Mandag formiddag havde Nordjyllands Politi hørt om 20 faldulykker på isglatte strækninger.

Også nogle bilister oplevede glatte veje, og der var et par mindre glatføreuheld i landsdelen mandag. Men efter det oplyste ingen med alvorlige personskader.

Et af de mere udsædvanlig uheld skete i parken Svanelunden i Hjørring. Her var en kommunal lad-bil tæt på at glide helt ned i en sø på grund af is på stierne.

Hvis du begiver dig ud i verden i dag, så frem med pigstøvler og museskridt.

Der er isslag i hele Nordjylland, og der er meldinger om, at folk 'skøwler rundt'.

Sagt på godt nordjysk. #isslag #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) December 19, 2022

Mandag eftermiddag lød meldingen fra DMI, at det meste af landet nu har tøvejr. Men "mod nord og øst er temperaturen dog nær frysepunktet og let isslag kan lokalt forekomme, samt frysende våde vejbaner", advarede DMI.