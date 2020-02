Minister: Ny limfjordsforbindelse skal gå denne vej

NORDJYLLAND:Det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) har nu fået svar på sit åbne brev til statsminister Mette Frederiksen (S) om den tredje Limfjordsforbindelse. Eller rettere: Han har fået svar på sit brev, men ikke fra Mette Frederiksen.

Hun har nemlig overladt det til transportminister Benny Engelbrecht (S) at svare, fremgår det af et svar til Venstremanden.

Transportministeren slår fast, at regeringen vil se infrastruktur-investeringer i sammenhæng med indsatsen på klimaområdet. Han glæder sig også over, at eksperter i fjor slog fast, at Limfjordstunnelens tilstand er bedre end frygtet. Men, skriver han videre, ”det ændrer imidlertid ikke ved behovet for en tredje forbindelse over Limfjorden”. Ministeren venter derfor, at en ny fjordforbindelse ”vil indgå i drøftelserne med andre gode projekter”. Af samme grund har regeringen videreført den opdatering af VVM-undersøgelsen, som den tidligere regering sammen med DF satte i gang.

”Irrelevant undskyldning”

Og så slår Benny Engelbrecht med næsten syvtommer-søm fast, at når eller hvis der i den socialdemokratiske regerings tid bevilges penge til en ny fjordforbindelse, bliver der tale om en vestlig forbindelse over Egholm! Han skriver, at vi besluttede ”som bekendt at fastlægge linjeføringen i Egholmlinjen i en bred aftale mellem den daværende SR-regering og V, DF, LA og K. Den aftale står vi fra regeringens side naturligvis fortsat ved”.

Preben Bang Henriksen havde hellere set, at hans nordjyske folketingskollega havde givet ”nordjyderne et konkret og relevant svar i stedet for at bede en person for Sønderborg, der åbenbart mener, at det har en helt masse at gøre med klima, svare”.

- Jeg er tilfreds med, at det igen slås fast, at forbindelsen skal gå via Egholm. Men jeg fatter ikke, at vores store trafikale problemer skal blandes sammen med klimahensyn, og jeg ser det som en underlig og irrelevant undskyldning for en udskydelse af den nødvendige beslutning om at sætte anlæggelsen i gang, siger han.