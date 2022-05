Så blev det officielt: Rinne forlader AaB

FODBOLD:Så blev det officielt: Den svenske AaB-målmand gennem næsten fem år forlader den nordjyske Superligaklub, når denne sæson er overstået.

Det betyder i praksis, at Jacob Rinne måske har spillet sin sidste kamp for AaB. Og ellers sker det i den kommende weekend.

AaB kan nemlig - hvis FC Midtjylland vinder pokaltitlen på torsdag - skulle spille en kamp mod Viborg om at komme i kvalifikationen til Conference League, og den spilles altså i weekenden, mens Rinne fortsat er på kontrakt i klubben.

Jacob Rinne blev i august 2017 hentet til AaB fra belgiske KAA Gent som afløser for Nicolai Larsen, og siden har den svenske målmand uge efter uge demonstreret sin klasse mellem stængerne, hvilket på det personlige plan kulminerede, da han af målmandskollegaerne i de to bedste fodboldrækker blev valgt til at modtage Det Gyldne Bur for kalenderåret 2021.



Jacob Rinne nåede 167 officielle kampe og er dermed med afstand den udlænding i AaB’s historie siden 1885 med flest optrædener på sit CV.



- AaB har igennem tiden været begunstiget af dygtige målmænd, og Jacob Rinne har i de seneste fem sæsoner vist sig som den måske bedste af dem alle, konstaterer AaB’s sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse fra klubben.



- Jeg skal være ærlig at sige, at det er en gåde for os, at der fra udlandet ikke har været større efterspørgsel efter Jacobs kvaliteter, end tilfældet har været, men det står også klart, at vi meget gerne havde forlænget samarbejdet med ham, lyder det i pressemeddelelsen frfa Inge André Olsen .



- Både på og uden for banen har Jacob altid repræsenteret os på fornem vis, og hermed skal der lyde en stor tak for indsatsen for AaB og et held og lykke med fremtiden, siger sportchefen.



Jacob Rinne selv mener, at tiden er inde til at få en fodboldoplevelse i et nyt land:



- Jeg synes, jeg har haft en fantastisk tid i AaB med en masse gode mennesker omkring mig både på og uden for banen, og derfor har det heller ikke været et let beslutning at tage afsked med klubben. Men snart er jeg 29 år, og hvis jeg skulle have endnu en fodboldoplevelse i et nyt land, så var det nu, fastslår Jacob Rinne.



- Jeg er beæret over, hvordan jeg har kunnet mærke, at klubben har ønsket at beholde mig, og forhåbentlig får jeg endnu en kamp på søndag til at betale tilbage for tilliden, siger snart eks-AaB-målmanden.



- Poul Buus (AaB’s målmandstræner, red) skal have en kæmpe tak for samarbejdet, og til sidst skal der lyde en særlig tak til vores fantastiske fans, som altid viser både holdet og jeg selv en uvurderlig opbakning, slutter Jacob Rinne i pressemeddelelsen.