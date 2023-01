Så dyrt er det at overse et skilt: Nu er regningen for tur i busgraven gjort op

AALBORG:Bøvl, en måned uden bil og et samlet minus på 27.000 kroner.

Så meget koster det, at overse et skilt i Aalborg.

- Nu har vi gjort omkostningerne op, og de er helt ude af proportioner. Fuldstændig unfair, og det er det, jeg gerne vil gøre opmærksom på. Forhåbentligt kan vores sag få nogen til at genoverveje fornuften med de busgrave, for de må kunne finde en anden og bedre løsning, siger Henriette Badsberg.

Sidst i december lånte hendes datter familiens knap halvanden år gamle Golf GTE. Datteren - der normalt bor i København, men var hjemme på juleferie sammen med sin kæreste - havde et ærinde i Vestbyen, men den tur fik et brat stop.

Hun overså skiltene før den ny-etablerede busgrav, og den forseelse kom altså til at koste dyrt.

Heldigvis skete der ingen personskade, men bilen blev bugseret til værksted, og her dømte taksatoren bilen totalskadet. For selvom det var en næsten ny bil, så lød vurderingen, at en reparation ikke kunne betale sig.

- Det var en underlig oplevelse, at en så ny bil bare skulle kasseres. Vi købte netop en hybrid-bil af hensyn til miljøet. At den så ender som skrot, er der jo overhovedet ikke noget grønt over, siger Henriette Badsberg, der stod uden bil i omtrent en måned.

Forsikringen udbetalte 320.000 kroner i erstatning, og de penge blev brugt på at indfri lånet i den gamle bil. Familien har netop købt bil igen - næsten samme model, men anden farve - og derfor kan regnestykket nu gøre op.

- Vi har fået en bil, der har kørt cirka det samme, men har lidt mindre udstyr. Samtidig kommer vi til at betale 27.000 kroner mere i rente, fordi det ikke længere er muligt at få samme lave rente, som vi havde på den gamle. Vi er ikke typerne, der normalt brokker os, men den her sag har gjort, at jeg vælger at stå frem. For det er ikke rimeligt, at det skal koste så meget at overse et skilt, og det mener jeg, at politikerne bør tage ansvar for at få ændret, siger Henriette Badsberg, der også har skrevet til den ansvarlige rådmand.

Foreløbigt har rådmand Jan Nymark-Thaysen dog ikke svaret.

Henriettes datter er langt fra den eneste, der har været kørt i busgraven den tid, Kastetvej har været åbnet. Også i denne uge har der været uheld.

- Jeg er kørt ned i den i morges. Er fra Aalborg, men bor på Sjælland nu, så anede intet om det og har åbentbart ikke kigget nok. Jeg var heldig, sagde ham, der hentede min bil - kun et fladt dæk. Syntes godt nok det er en ommer/så giv en en bøde i stedet for en smadret bil, lyder det i et opslag i Facebook-gruppen, Busgraven på Kastetvej.

I første omgang blev Henriette Badsberg Jensens datter sigtet for at overtræde færdselsloven, men senere droppede Nordjyllands Politi sigtelsen, der ellers ville have udløst en bøde på 1500 kroner.

For nogen af de uheldige vil bøde dog være den mindste udgift. For har man ikke kasko, men kun den lovpligtige ansvarsforsikring på sin bil, hænger man selv på hele udgiften - også transport til skrotpladsen.