Så er aftalen på plads: 30.000 nordjyder får ny læge

NORDJYLLAND:Snart kan næsten 30.000 nordjyder se frem til igen at få et tættere forhold til deres læge.

Region Nordjylland oplyser onsdag i en pressemeddelelse, at praktiserende læger har budt på at overtage to udbudsklinikker og tre regionsklinikker, der er placeret i Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Nykøbing og Øster Jølby.

Det betyder, at de mange tusind nordjyder i løbet af det næste halve år kan se frem til at få et lægetilbud på normale vilkår.

Der var 18 ansøgninger fra 11 forskellige ansøgere til de fem klinikker, og Regionsrådet i Region Nordjylland har nu besluttet at følge indstillingen fra Vurderingsudvalget med regionsrådsmedlem Lis Mancini (S) i spidsen, oplyser Region Nordjylland.

- Det er dejligt, at vi nu kan tilbyde borgerne i de berørte områder en læge på normale vilkår, efter vi i en del år har været nødt til at oprette udbudsklinikker og regionsklinikker for at sikre lægedækningen. I vores vurdering af ansøgerne har kvalitet været det bærende parameter, så derfor er jeg også overbevist om, at borgerne kan se frem til en god og robust lægeløsning, siger Lis Mancini (S), formand for Vurderingsudvalget.

Bunken af ansøgninger afslørede, at der i flere tilfælde var flere ansøgere, som bød ind på at overtage driften af de fem klinikker.

- Det er positivt med den store interesse, og det lover godt for den fremtidige lægedækning i regionen. Ansøgerne adskilte sig fra hinanden på kvalitetsparametrene, og det blev udslagsgivende. Det kunne f.eks. handle om kontinuitet i form af lægens egen tilstedeværelse i klinikken, forklarer Lis Mancini.

Region Nordjylland har også i flere år drevet en lægeklinik i Øster Jølby på Mors. Fremover bliver det Lægehuset Thyland, der får ansvaret for det. Arkivfoto: Diana Holm

I den vestligste del af Region Nordjylland har Region Nordjylland besluttet at tildele to af de fem klinikker til samme ansøger. Det er Lægehuset Thyland ved praktiserende læger Klaus Wilbrandt Kjær og Antonio Tivalotti. De overtager Udbudsklinikken i Thisted samt Regionsklinik Øster Jølby på Mors med tilsammen 10.800 patienter. Udbudsklinikken har indtil nu været drevet af Nordic Medicare, som i dag også står bag driften af en lægeklinik i Pandrup.

Her er de nye læger Udbudsklinikken i Frederikshavn - drevet af Alles Lægehuse med ca. 6300 patienter - bliver overtaget af praktiserende læge Kenny Birk Bøtcher. Udbudsklinikken i Thisted - drevet af Nordic Medicare med ca. 4900 patienter - overtages af Lægehuset Thyland ved praktiserende læger Klaus Wilbrandt Kjær og Antonio Tivalotti. Regionsklinik Hjørring med ca. 5400 patienter tildeles praktiserende læge Lidija Petrovic. Regionsklinik Øster Jølby på Mors med ca. 5900 patienter tildeles Lægehuset Thyland ved praktiserende læger Klaus Wilbrandt Kjær og Antonio Tivalotti. Regionsklinik Nykøbing Mors med ca. 6100 patienter tildeles praktiserende læge Sivakaran Sivayogajeyam. VIS MERE

Næste skridt i processen

Forventningen er, at de nye ejere vil kunne få overdraget klinikkerne i løbet af det næste halve år, men det præcise tidspunkt er endnu ikke afklaret, lyder det fra Carsten Haugaard Kvist, kontorchef for Nære Sundhedstilbud, Region Nordjylland.

- Udbudsklinikkerne har et halvt års opsigelsesvarsel, og derudover kommer det an på, hvordan det bedst passer ind i de enkelte ansøgeres planlægning. Vi skal sikre en overdragelse, der foregår så smidig som muligt for patienterne, siger han i pressemeddelelsen fra regionen.

Patienterne vil i forbindelse med overdragelsen få mulighed for gratis lægeskifte. De vil få nærmere information om dette senere i overdragelsesprocessen.

Udover formanden, regionsrådsmedlem Lis Mancini (S), består Vurderingsudvalget af regionsrådsmedlem Anny Winther (V), regionsrådsmedlem Lene Linnemann (SF), direktør for Patientforløb Eva Sejersdal Knudsen samt kontorchef for Nære Sundhedstilbud Carsten Haugaard Kvist.