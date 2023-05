Blokade i Nordjylland: Tilkørsler til motorvejen er lukket - følg med her

Artiklen opdateres løbende med nye informationer.

NORDJYLLAND:Blokaden begyndte kort før klokken 6 mandag morgen ved tilkørsler til motorveje i Nordjylland.

I Aalborg området har det været svært - og er stadig svært - at finde en afkørsel, der ikke er berørt af vognmandsblokaden, som altså kører på fuld tryk i det nordjyske i dag. Der er ingen blokader ved frakørsler.

Adskillige motorvejstilkørsler er helt eller delvist blokeret så som Aalborg Syd - Humlebakken - Sønder Onsild - Vodskov - Rørdal - Bouet -Egnsplanvej - Støvring Syd - Haverslev.

I Hjørring er tilkørslerne ved Hjørring Syd også spærret. Men det er svært at sige, hvor og hvornår der bliver lukket af og åbnet igen.

Nordjyllands Politi skriver selv således på Twitter: en del af motorvejskørsler fra Vrå til Hobro syd er blokeret. Der kan være åbne tilkørsler

Flytter sig

Politiet oplyser, at demonstrationerne flytter sig løbende.

- Vognmænd spærrer af nordfra og sydfra. Jeg vil tro, at der er ca.150 lastbiler i gang omkring Aalborg, oplyser en af vognmændene, René Jensen til Nordjyske.

Personbiler, skolekørsler og vigtige transporter bliver mange steder vist igennem til motorvejen, men her har det været vanskeligt for almindelige bilister at afkode, om det var muligt. Men det er det altså de fleste steder.

Det har skabt kødannelser i byerne - og i Aalborg er der så tætpakket på vejene, at trafikken ofte helt stander eller der køres med meget lav hastighed.

Billeder af nummerplader

Ved Svenstrup har politiet bedt om, at lastbilerne bliver flyttet. Politifolkene tager billederne af lastbilernes nummerplader, fortæller Nordjyskes udsendte på stedet.

Til- og frakørsler fra Haverslev på E45 er også spærret. Her fortæller Nordjyskes udsendte, at det også gælder tilkørsler ved Onsild.

Foto: Henrik Bo

Blokade i Nr. Uttrup

Lastbiler får kun lov at komme igennem, hvis der er tale om dyre- og fodertransporter og andet livsnødvendigt.

- Der er eksempelvis en GLS-bil - en pakketrans - der ikke har fået lov at passere. Han måtte vende om, fortæller Nordjyskes udsendte ved Sundsholmen i Nr. Uttrup.

Her er tilkørslen blokeret - delvist - ved hjælp af en lastbil og en personbil samt en traktor.

Blokaden er i fuld gang. Foto: Henrik Bo

Kø ved Vestbjerg

En af Nordjyskes udsendte fortæller fra Vestbjerg, at her er der ved tilkørslen til motorvejen er kødannelser, og det er lidt forskelligt, hvordan folk tager det.

Der er folk, der dytter og viser deres sympati. Andre er sure.

Fra Himmerland lyder det, at der bliver dyttet og givet thumbs up, når bilisterne kører forbi.

Her tilkørslen til motorvej ved Vestbjerg. Foto: Lars Pauli

Derfor demonstrerer de

Vognmændene er stærkt utilfredse med en såkaldt km-afgift, der vedtages 1. juni i år og gennemføres pr. 1. januar 2025. Den bliver så dyr og besværlig administrativt, at det ikke blot vil gå ud over vognmænd, men også landbruget, fiskeriet og stort set alle, der skal have gods og varer transporteret, lyder det fra vognmænd. 1,30 kroner pr. kørt kilometer er afgiften på i gennemsnit.

Blokaden har ramt i hele Nordjylland. Her i Himmerland. Foto: Camilla Stougård Christoffersen

Undskyld vi blokerer

Med store gule skilte på lastbilerne beklager vognmænd over for bilisterne, at de blokerer.

"Undskyld vi blokerer. Vi gør det for din og min fremtid", står der på de gule skilte.

Der bliver dyttet, vinket og smilet en del fra andre vognmænd, der kører forbi og fra bilister, der gerne vil vise deres sympati. Andre er knapt så tilfredse.

Blokaden er i gang. Foto: Henrik Bo

- Biler får lov at køre igennem ned på motorvejen, men vi parkerer her, så de skal udenom. Det lader vi dem komme, siger René Jensen, der ved Sundsholm-afkørslen fortæller, at mange bilister giver dem tilkendegivelser.

Utilfredse fiskeskippere

Men det er ikke kun lastvogne, traktorer og enkelte privatbiler, man kan opleve demonstrere.

Fiskeskipperne er ikke tilfredse. Både i Frederikshavn Havn og i Hirtshals er der i hver havn cirka 50 fiskekuttere, som viser deres sympati i havnene. Fiskerne har samtidig aftalt møder med politikerne, for km-afgiften kommer også til at ramme dem, siger fiskere Nordjyske har talt med.

- Vi skal jo have vores fisk ud, og den her km-afgift bliver så dyr, at så må vi sende regningen videre. Det opleves som om, de er ved at lukke vores erhverv, siger fiskeskipper Thomas Christiansen.

Der er ikke tale om, at man i de to havne vil lave en egentlig blokade.

- Her ligger der et par fiskefartøjer. Vi har fået oplyst, at man vil lave en blød blokade i formiddag, fortæller Mikkel Seedorff Sørensen, adm. direktør for Frederikshavn Havn.

Politiet taler med vognmændene

Hos Nordjyllands Politi oplyser pressemedarbejder Lene Kold, at politiet kører ud til de forskellige blokader i takt med, at de kommer ind.

- Her tager vi en snak med chauffører og vognmænd om demonstrationerne er lovlige, siger hun.

Politiet er efterfølgende begyndt at give bøder efter et stykke tid med henstillinger til at flytte lastbilerne.

Af principielle årsager oplyser Nordjyllands Politi aldrig, hvor meget mandskab de har på arbejde.

Politiet opfordrer til, at man er opmærksom og viser hensyn.

Blokaderne flytter sig fortsat. Vi kan dog udpege følgende steder, hvor der fast er udfordringer:

Tilkørsler ved E45:

-Haverslev

-Egnsplanvej

-Støvring.



Landevejen mellem Bouet og Vodskov Nord er også præget af træg trafik. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) May 15, 2023

Opdateres....

Blokade