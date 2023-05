Så er blokaden i gang: Politiet er til stede - følg med her

NORDJYLLAND:Blokaden er i gang.

Mandag morgen er tilkørsler til motorveje i og omkring Aalborg blokeret.

- Vognmænd spærrer også af nordfra og sydfra , oplyser en af vognmændene, René Jensen til Nordjyske.

Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at der er blokader ved tilkørsler omkring Limfjordstunnellen, Kridtsvinget ved Rørdalsvej, til og frakørsler ved Vestbjerg er blokeret, Skalborg Bakke, sydgående Egnsplanvej, Støvring Nord i begge retninger, Egnsplanvej Nord, Vodskov Syd og Støvring Syd.

Politiet opfordrer til, at man kører hjemmefra i god tid.

Blokaden er i gang. Foto: Henrik Bo

Det skulle dreje sig om i første omgang fra afkørsel 19 i nord til afkørsel 28 i syd - til og med begge, men René Jensen oplyser, at der er vognmænd ude i hele Nordjylland.

- Vi er over 150 lastbiler - mindst her i området, siger han.

Blokaden er altså i fuld gang, og der er opstået kødannelser. Men det foregår alligevel roligt, lyder det fra Nordjyskes udsendte.

Her tilkørslen til motorvej ved Vestbjerg. Foto: Lars Pauli

Flere biler kan snige sig igennem, men flere vender også om.

Lastbiler får kun lov at komme igennem, hvis der er tale om dyre- og fodertransporter og andet livsnødvendigt.

- Der er eksempelvis en GLS-bil - en pakketrans - der ikke har fået lov at passere. Han måtte vende om, fortæller Nordjyskes udsendte ved Sundsholmen i Nørre Uttrup.

Her er tilkørslen blokeret - delvist - ved hjælp af en lastbil og en personbil samt en traktor der netop er kommet til.

- Biler får lov at køre igennem ned på motorvejen, men vi parkerer her, så de skal udenom. Det lader vi dem komme, siger René Jensen.

Blokaden er i gang. Foto: Henrik Bo

Det er planen, at man vil blokere tilkørsler på motorveje hele vejen gennem Jylland.

- Helt ned til grænsen, siger René Jensen.

Dermed kan bilister her fra mandag morgen se frem til, at det kan blive besværligt at finde en tilkørsel til motorvejen, der ikke er spærret ifølge oplysninger fra vognmændene selv.

Ingen af hovedvejene bliver spærret, sådan som det ser ud nu.

Nordjyllands Politi er til stede og vognmænd selv har gule veste på.

- Vores demonstration er anmeldt til politiet, sådan som den skal, oplyser René Jensen.

Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at flere tilkørsler omkring Limfjordstunnellen er blokeret. De opfordrer til, at man er opmærksom og viser hensyn.

Blokaden er i gang. Foto: Henrik Bo

Store gule skilte på lastbilerne beklager over for bilisterne med påskriften:

"Undskyld vi blokerer. Vi gør det for din og min fremtid".

Der var allerede blokader søndag aften ved Helsingør og den danske grænse. Og det forsætter altså nu.

Opdateres....

Blokade