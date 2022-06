Så er det bekræftet: Stortalent skifter til Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Et af dansk håndbolds helt store talenter, 20-årige Thomas Arnoldsen, tager turen mod nord og skifter til Aalborg Håndbold på en treårig aftale - men først fra sommeren 2023.

Bagspilleren kommer til fra Skanderborg-Aarhus Håndbold, hvor han var en af de bærende kræfter i især angrebsspillet på venstre back.

Det oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

I den netop afsluttede sæson 2021/22 blev han topscorer i Skanderborg-Aarhus med 144 mål. Men også i assistspillet er Arnoldsen skarp og står noteret for 143 assists, hvilket gør ham til spilleren med tredjeflest assists i ligaen.

Det var derfor også med god grund, at han for nylig blev kåret som Årets Mandlige Talent i HTH Herreligaen med 70 procent af stemmerne.

- Thomas’ udvikling over de seneste sæsoner har været helt enorm, og han har virkelig bygget på sit spil og er vokset med opgaven som seniorspiller. For mig at se er han uden tvivl det største talent i dansk håndbold lige nu, og vi er derfor stolte over, at det er lykkes os at få ham til Aalborg fra næste sæson, udtaler direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen.

Bagspilleren var tæt på debut på landsholdet ved Golden League-stævnet, der blev holdt i Danmark i marts, men på grund af et vrid i anklen måtte Arnoldsen melde fra.

Arnoldsen har dog allerede flere gange repræsenteret Danmarks U-landshold, og inden længe går turen mod Portugal, hvor han er udtaget til U20-EM.

- Jeg har været virkelig glad for min tid og håndboldopvækst i Skanderborg. Jeg føler mig dog klar til at tage skridtet videre, og da muligheden for at komme til Aalborg bød sig, var det et naturligt valg for mig. Jeg vil gerne udvikle mig yderligere, blive udfordret hver dag til træning og kampe og være en del af Aalborgs målsætning om at være de bedste, da det også stemmer godt overens med mine egne ambitioner, udtaler Thomas Arnoldsen om skiftet.