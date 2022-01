Så er det besluttet: Farvel til mundbind og coronapas i næste uge

NORDJYLLAND:Fra 1. februar vil stort set alle coronarestriktioner ophøre.

Det oplyser den nordjyske sundhedsordfører for Konservative, Per Larsen, til Nordjyske.

De nye regler betyder, at fra 1. februar frafalder stort set alle coronarestriktioner. Dog skal personer, der ikke er vaccineret eller har immunitet fra nylig smitte, testes senest 24 timer efter indrejse til Danmark. De nærmere bestemmelser omkring indrejsereglerne vil blive endelig drøftet til et møde torsdag.

Fra 1. februar vil corona ikke længere blive betegnet som samfundskritisk.

- Det er fremragende, da virksomhederne nu kan begynde at planlægge sin fremtid. Og så får vi alle vores normale hverdag tilbage inden for en overskuelig fremtid, som et af de første lande i verden, siger Per Larsen.

Onsdag klokken 15.45 var Per Larsen sammen med resten af Folketingets Epidemiudvalg til møde med regeringen, hvor de blev orienteret om regeringens indstilling om at fjerne næsten alle coronarestriktioner. Mødet sluttede 17.00.

Reglerne foreskriver, at hvis der i Epidemiudvalget ikke er et flertal mod indstillingen, kan den godkendes. Det var tilfældet under mødet onsdag eftermiddag. Dermed vinker danskerne farvel til coronapas og mundbind tirsdag.

De nuværende restriktioner udløb 31. januar, og dermed skulle Epidemiudvalget blot tage stilling til, hvorvidt restriktionerne skulle forlænges.

Mange smittet, men få indlagte

Onsdag var smittetallet på 46.747 coronatilfælde. Til trods for det høje smittetal, mener Per Larsen (K) , at det er forsvarligt at lempe alle restriktioner.

- Befolkningen har ladet sig vaccinere, og derfor har vi en enorm stor immunitet i den danske befolkning. Vi kan se, at selvom smittetallene er høje, så belaster det ikke vores sundhedsvæsen, siger han og understreger, at lempelsen følger sundhedsmyndighedernes anbefaling.

I samme tråd mener sundhedsordføreren fra Enhedslisten, Peder Hvelplund, ligeledes, at det er fosvarligt at ophæve restriktionerne 1. februar.

- Selvom smitten er høj, så afspejler det sig ikke i indlæggelsestallet. Omikron har altså ikke den farlighed, der gør, at vi skal fastholde restriktionerne, siger Peder Hvelplund.

Han understreger dog, at de frafaldne restriktioner ikke betyder, at corona er forbi. Det forventes, at smittetallene er høje de første uger i februar. Han opfordrer derfor stadig alle til stadig at holde afstand og have god hygiejne af hensyn til de sårbare befolkningsgrupper.

Onsdag aften klokken 18.30 holder regeringen pressemøde, hvor de nye regler gældende coronasituationen fremlægges. Det kan følges her på nordjyske.dk.