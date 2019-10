Brrrr: Så er det frem med isskraberen

NORDJYLLAND:Nordjyske bilister, der skulle tidligt op søndag morgen, måtte have gang i isskraberne.

I de tidligste morgentimer var der kommet is på bilruderne efter den første nattefrost dette efterår.

Vel var det ikke hård frost, men dog minusgrader, og også natten til mandag kan temperaturen snige sig ned under frysepunktet. Vi kan få ned til to minusgrader, melder DMI.

Mandag morgen kan det derfor være en god til at stå lidt tidligere op, så man har bedre tid til at skrabe bilruderne fri for is.

Næsten 12 minusgrader

Nattefrost i oktober er bestemt ikke nogen sjældenhed, tværtimod.

- I de 145 år, som DMI har landsdækkende målinger af minimumstemperaturen for, er der kun tre år, hvor oktober er endt uden frost, oplyser klimatolog Mikael Scharling fra DMI.

- Senest vi slap for frost i oktober var tilbage til 2001, hvor temperaturen holdt sig oppe på 0,9 graders varme. Året før, i 2000, var måneden også frostfri, idet vi kun nåede ned på 3,1 grader som det laveste. Det er den højeste minimumstemperatur, DMI har registeret for en oktober, fortæller han.

Selv om du måske fryser her i oktober, kan du alligevel lune dig ved tanken om, at man skal helt tilbage til oktober 1880 for at finde de absolut laveste temperatur, DMI har registreret for den måned. Det år røg termometeret helt ned på 11,9 minusgrader.