Så er det nu: Din årsopgørelse er klar

NORDJYLLAND:Skat.dk har nu åbnet for, at danskerne kan logge sig ind og se resultatet af deres årsopgørelse.

Skattestyrelsen meddelte ellers for længe siden, at årsopgørelserne først ville være klar på mandag 15. marts, men det er nærmest blevet en tradition, at skattemyndighederne lader danskerne tyvstarte nogle dage før.

Og det er altså nu.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi er nu klar til at teste systemerne, og derfor har vi åbnet for at 4,6 millioner danskere kan se deres årsopgørelse nu. Mens vi tester og justerer systemerne, vil man kunne opleve perioder med ustabil drift, ligesom der kan være begrænset adgang til TastSelv fra udlandet, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen klar med hjælp i weekenden

Traditionen tro skal man være tålmodig, for mange, mange tusinde står allerede nu i kø på skat.dk

Det gjorde mange tusinde allerede fra fredag morgen i et stille håb om, at det var muligt allerede der, men de fik alle en lang næse i stedet.

Men nu er den altså god nok; du behøver ikke vente til mandag med at se din årsopgørelse. Du kan logge dig på allerede nu.

Det ventes, at 3,4 millioner danskere samlet skal have 17,4 mia. kr. retur, som de har betalt for meget i skat. Andre 1,1 millioner borgere kan se frem til at betale restskat, for de vurderes til at skylde i alt 6,8 milliarder kroner.

Skattestyrelsens medarbejdere sidder klar ved tasterne både lørdag og søndag til at svare på borgernes generelle spørgsmål. Men Skattestyrelsen opfordrer til tålmodighed:

- Skat er ikke enkelt, og derfor sidder vi klar til at hjælpe hen over weekenden. Der er stor hjælp at hente for mange på vores hjemmeside, men vi svarer også på generelle spørgsmål på Facebook, Twitter og chatfunktionen på skat.dk. Fra mandag er vi også klar til at svare på spørgsmål over telefonen. Men med 4,6 mio. årsopgørelser ude, er der mange, der gerne vil have hjælp samtidigt. Det kan betyde, at nogen kan opleve ventetid, forklarer Karoline Klaksvig.

Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat fra 9. april. Sidste frist for ændringer til årsopgørelsen er 1. maj 2021.