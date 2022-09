Så er det nu: Søg tilskud til energiforbedringer

NORDJYLLAND:Hvis du går med tanker om at skære ned på din boligs energiforbrug - og hvem gør ikke det lige nu? - så er det i dag, lige nu, at du har chancen for at få tilskud til projektet.

Bygningspuljen åbner nemlig for ansøgninger, og er kun i dag, at der kan søges. Så det gælder om at komme af sted til Energistyrelsens side, jo hurtigere des bedre. Der er dog lige en par detalje, der skal være opfyldt, før du kan søge: Hvis du søger tilskud til alt andet end varmepumper, så skal du have et gyldigt energimærke på din bolig, og det skal være i kategori E, F eller G. Altså i den tunge ende, fordi det er der, staten får størst besparelse for pengene.

Dermed også sagt, at hvis ikke du har et gyldigt energimærke, så bliver det op ad bakke at søge i denne omgang. Men så kan det blive bragt på plads til næste gang, Energipuljen åbner.

Det kan du få tilskud til Skift til varmepumpe Luft til vand-varmepumpe

Jordvarmepumpe

Luft til vand- eller jordvarmepumpe i kombination med ventilationsanlæg Isolering (kun energimærke E, F og G) Udvendig isolering af massive og lette ydervægge. Gælder ikke hulmur og kældervægge.

Efterisolering af tag og loft inkl. skunkvægge, flade tage og skråvægge mod tag

Isolering af terrændæk Vinduer (kun energimærke E, F og G) Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer

Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas Optimering af huset drift (kun energimærke E, F og G) Mekanisk ventilation

Vandbårent radiatoranlæg Energistyrelsen VIS MERE

Desuden er det vigtigt, at du ikke går i gang med dit projekt, før du har fået godkendt tilskuddet - du må heller ikke købe byggematerialer, før papirerne ligger klar, hvis du skal bevare muligheden for at få penge fra staten.

Derudover er det sådan set bare at slå sig løs inden for rammerne, der nu engang er sat op, som du kan se i faktaboksen ovenfor. Desuden er det en god ide lige at forberede sig, inden du når igennem til at udfylde ansøgningen.

Hvis du ender med at få tilsang om tilskud til dit projekt, så har du to år til at gennemføre det. Er det ikke afsluttet inden da, så falder tilskuddet væk.

Hvor meget du kan få i tilskud kan du se i bekendtgørelsen om Energipuljen, som du kan læse her - du skal til det første bilag for at se satserne, der er faste satser afhængig af, hvilken type arbejde, det drejer sig om.

Der er mere om processen her.