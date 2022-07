Så er det officielt: Se hvor Klitten skal spille

AALBORG:Så er det officielt: Superligaklubben AaB udlejer Oliver Klitten for et år frem til 30. juni 2023, hvor den 22-årige også har kontraktudløb i AaB. Klitten tørner det kommende år ud for FC Helsingør.

Dermed tages der afsked med en gut, der kom til AaB Akademiet som U/15-spiller via partnerklubberne Skalborg Sportsklub og Aalborg Freja.



I den seneste sæson var Oliver Klitten udlejet til Hobro I.K., og før dette blev også et udlejeophold hos norske FK Haugesund tilføjet CV’et.



- Oliver Klitten gjorde det fint hos Hobro I.K. i den forgangne sæson, og hos os har han også haft en god opstart, men umiddelbart er der dog stadig et stykke vej til spilletid på vores bedste mandskab, hvorfor vi i fællesskab har valgt at kigge efter et alternativ til AaB, siger AaB’s sportschef Inge André Olsen.

- I den sammenhæng er FC Helsingør en god mulighed for Oliver, og vi ønsker ham al mulig held og lykke i den fremtidige karriere og takker ham for tiden i AaB, siger sportschefen.

Oliver Klitten ser frem til en ny udfordring i landets næstbedste fodboldrække:

- Jeg glæder mig meget til at komme til FC Helsingør, som jeg tror spillemæssigt, vil passe mig godt med deres offensive tilgang.



- Samtidig er det selvfølgelig vemodigt at sige farvel til AaB, for både på og uden for banen har jeg nydt min tid i klubben, lyder det fra Oliver Klitten.



Oliver Klitten opnåede 29 officielle kampe og en enkelt scoring i AaB-trøjen, ligesom det er blevet til 15 U/19-landskampe for Danmark.