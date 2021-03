Så er René stukket af - igen

Det koster ellers 100.000 kroner om måneden, men det er synd at sige, at 17-årige René Larsen fra Aars sætter pris på sit dyre logi i form af en tvangsanbringelse på opholdsstedet Nordkraft i Mou. Nu er han nemlig stukket af igen.

- Jeg kan simpelthen ikke holde til at være på Nordkraft mere. Når jeg er færdig på værkstedet, kan jeg bare sidde resten af dagen og glo ind i en væg. Jeg må jo ingenting, fortæller René Larsen.

Personalet på opholdsstedet har tilsyneladende fået at vide, at de ikke må frihedsberøve René Larsen, som det tidligere er beskrevet i artikler i Nordjyske, at han har oplevet. I hvert fald har han fået mere frihed i den senere tid, og mandag eftermiddag havde han fået lov til at tage en tur i brugsen alene. I stedet cyklede han hen og tog en bus. Væk fra Mou. Væk fra Nordkraft. Og det har han tænkt sig at blive ved med. Han er meget frustreret over sin situation.

- Hvis de finder mig og kører mig tilbage til Nordkraft, så stikker jeg af igen, fortæller René Larsen.

Straf for hashrygning

Vesthimmerlands Kommune havde besluttet, at René Larsen ikke måtte komme hjem til påske. Det skete, fordi han havde røget hash på opholdsstedet. Han er netop tvangsanbragt på grund af sit misbrug, og hans mor Aneta Konarska undrer sig.

- Det er jo meningen, at de skal hjælpe ham og sørge for, at han ikke falder i, men hvordan harmonerer det med, at der er stoffer på opholdsstedet, spørger Aneta Konarska. Hun gør opmærksom på, at hendes søn har forsøgt at få samtaler med en psykolog - men forgæves.

Rene Larsen er tvangsanbragt - mod sin vilje. Men kommunen vil ikke lytte. Foto Lars Pauli

Sidst René Larsen stak af fra Nordkraft, allierede kommunen sig med politiet og en låsesmed. I en hurtig aktion ved forældrenes hjem i Aars, hvor René Larsens far endte i håndjern på fortovet, fik politiet fat i den 17-årige dreng, satte ham ind i patruljevognen og kørte ham tilbage til Nordkraft. Det var en voldsom oplevelse, som har haft den betydning, at René Larsen er blevet bange for politiet. Derfor ønsker han heller ikke at fortælle Nordjyske, hvor han befinder sig nu. Og hans forældre ved heller ikke, hvor han er, oplyser de.

René Larsens advokat Lars Buurgaard Sørensen understreger, at en anbringelse altid skal have et formål.

- Det er klart for enhver, at min klient ikke på nogen måde profiterer af det, der foregår, og det er hovedmantraet i serviceloven, når man skal yde en indsats. siger Lars Buurgaard Sørensen.

Kommunen bør lytte

Brønderslevadvokaten, som har speciale i tvangsanbringelser, håber, at næste skridt bliver, at kommunen lytter til René Larsen og lader ham komme hjem, men han erkender, at risikoen er, at næste skridt for hans klient kan blive frihedsberøvelse - også selv om hans eneste "forbrydelse" er at gå fra opholdsstedet. Han er ikke dømt for noget.

- Kommunen kan beslutte, at det unge menneske skal på en sikret institution i stedet for, men det er ekstra dyrt, og der er i øvrigt heller ikke plads lige for tiden. Samtidig skal han enten være farlig for sig selv eller andre. Det hedder i lovgrundlaget, at det skal være ”absolut påkrævet”. Efter min opfattelse er det ikke tilfældet i den her sag, siger Lars Buurgaard Sørensen.

Advokat Lars Buurgaard Sørensen, Brønderslev. Foto: Mette Nielsen

Familien har netop fået rettens stadfæstelse af tvangsanbringelsen. Det sker kun en gang ud af 100, at retten ændrer en kommunes afgørelse på området.

Vesthimmerlands Kommune ønsker ikke at kommentere sagen.