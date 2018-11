Så er saltbilerne rykket ud: Glatte veje i Nordjylland

NORDJYLLAND: Nattefrost har skabt risiko for glatte veje flere steder i Nordjylland, og søndag aften samt natten til mandag var saltbilerne rykket ud for at udføre præventiv saltning.

Det skete i Thy, på Mors, ved Jammerbugten og i dele af Himmerland, oplyser Vejdirektoratet.

Ifølge DMI må nordjyderne indstille sig på, at temperaten de næste to nætter også vil lægge sig under frysepunktet. Natten til tirsdag kan der komme helt ned til seks frostgrader, mens der natten til onsdag vil være tale om cirka fire frostgrader. Så det handler om at køre hjemmefra i god tid både tirsdag og onsdag morgen og tage den med ro.

Fra onsdag formiddag og resten af ugen ventes temperaturen at lægge sig over frysepunktet.