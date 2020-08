Så er umpf-umpf-festen ved at ebbe ud

NORDJYLLAND:Den var helt galt lørdag aften og natten til søndag.

Nordjyllands Politi blev nærmest kimet ned af fortvivlede borgere, som blev plaget af støj fra larmende fester.

- 42 gange var vi for at få folk til at skrue ned. Tre steder fik de forbud mod at spille videre, efter vi var nødt til at komme igen anden gang, fortalte vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi søndag morgen.

Men søndagen blev langt fredeligere. Tidlig mandag morgen fortæller Per Jørgensen, at Nordjyllands Politi kun fik ni klager om støj i løbet af hele søndag og natten til mandag.

Så de mange fester med høj musik ser ud til at være ebbet ud, nu hvor mange skal på arbejde igen mandag.