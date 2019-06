NORDJYLLAND: Ikke så flot et valg, det overrasker mig helt vildt. Det er langt, langt bedre end jeg havde turdet regne med.

Sådan lød den umiddelbare kommentar fra Marie Bjerre fra Venstre, da de endelige personlige stemmetal var opgjort, og hun kunne forvisse sig om, at hendes fremtid - i hvert fald den nærmeste fremtid - ligger på Christiansborg. Marie Bjerre opnåede 8.627 personlige stemmer, og det er faktisk lidt flere end partifælllen Thorsten Schack Pedersen, der ellers har siddet i Folketinget de seneste fire år.

Venstres nye nordjyske kvinde på tinge er både stolt og glad for resultatet efter onsdagens valg til Folketinget.

- Jeg tror, det er en kombination af politikken og min tilgang til politik i en helhed. Jeg har insisteret på mine værdier - været meget tro mod en liberal retning og er kommet med konkrete politiske forslag.

- Og så har jeg søgt samarbejdet frem for konflikt. Det tror jeg lønner sig, siger hun.

Valgkamp i hele regionen

Hun har ført valgkamp i hele regionen - dog mest i Himmerlandskredsen. Alligevel har hun fået en del stemmer også i Thy-området.

- Jeg har været bevidst om, at skulle det lykkes at blive valgt, så skulle jeg rundt i hele kredsen, så jeg har deltaget i debatter, været på virksomhedsbesøg og ført valgkamp stort set i hele kredsen, fortæller hun.

Alene siden 7. maj er det blevet til 24 debatarrangementer rundt om i regionen.

- Jeg tror jeg tror jeg kan tilføre noget nyt. Jeg er ung og har kræfter, og så har jeg også samtidig noget erhvervserfaring med ind i politikken. Og så har jeg forsøgt i stedet for bare at tale klimamål at komme med konkrete løsningsforslag, og det tror jeg faktisk taler til rigtig mange, siger Venstrekvinden.

Miljø og klima har fyldt meget

- På gymnasier, produktionsskoler, SOSU-uddannelserne har miljø og klima fyldt rigtig meget, og hver gang har jeg insisteret på at tale konkrete løsninger og talt samarbejde i stedet for at tale konflikt, og det har hele min valgkamp faktisk båret præg af. Samarbejde, den gode tone, og tilgangen til politikken, siger Marie Bjerre.

Hun så rigtig gerne et samarbejde hen over midten i dansk politik, som foreslået af hendes partileder nu afgåede statsminister Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg tror ikke på, at Mette Frederiksen (S) kan danne en ren S-regering. Hun kan ikke samle Enhedslisten og de Radikale, så jeg tror, vores mandater fra Venstre kommer i spil, lyder det fra det nybagte folketingsmedlem.

Se interviewet med Marie Bjerre her: