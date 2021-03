Så går det løs: Brug pengene lokalt

Så blev det 1. marts, og mon ikke der er en hel del af de nordjyske forretningsdrivende, der har set frem til denne dag.

Ikke fordi dagen i dag er lig med forårets komme, men derimod fordi det efter ugers nedlukning på grund af corona-epidemien igen er muligt for en lang række erhverv at invitere kunder i butikken - og dermed at skabe handel og indtjening til de generelt slunkne kasser.

Samtidig med den relativt store genåbning på handelsområdet, er der sidst på måneden udsigt til, at danskerne igen kan få penge på lommen, når de sidste to ugers indefrosne feriepenge kan hæves. 56 mia. kroner er i spil, og det er både Christiansborg-politikernes og de handlendes ønske og forventning, at en god del af det beløb bliver omsat, så der kommer fornyet skub i de ellers så stillestående hjul. Da der før jul var udbetaling af den første portion feriepenge, gav det ifølge Nationalbanken et øget forbrug på ca. tre mia. kroner, som ikke mindst kom byggemarkeder, tøjforretninger og butikker for boligindretning til gavn.

Så umiddelbart er der grund til optimisme. Flere mennesker på gaderne i bymidterne og flere penge til rådighed lyder som en god cocktail. Godt nok har førende økonomer foreslået at udskyde udbetalingen af de sidste feriepenge af hensyn til hotel- og restaurationsliv samt turistbranchen, der endnu ikke har fået grønt lys til at åbne igen

Men holdningen må være, at borgernes egne penge hører til i borgernes egne lommer. Så er det op til den enkelte at planlægge sit forbrug. Og mon ikke trangen til at komme ud at spise eller bestille ferie nok skal være til stede, når den tid kommer - og mon ikke de fleste tænker sig om og gemmer penge til de glæder, når muligheden igen byder sig?

Vi tror i hvert fald på, at der er grund til at tro på forår i dobbelt forstand fra i dag. Og holder den enkelte fast i restriktionernes skarpe formel i tiden, der kommer, kan det blive en lun tid for butikslivet - og forhåbentlig kan de sidste dele snart komme med.

Hvordan man bruger sine penge er op til den enkelte. Om det er fremmøde i butikken eller via nettet, skal der ikke løftes pegefingre ad, det er tiden løbet fra, men der er ét element, man skal være sig yderst bevidst:

Holder man i sit lokalområde af en blomstrende bymidte med flere specialforretninger, en handelsstandsforening, der har råd til at lave arrangementer både til jul og i sommerferien, et strøg, hvor man får sig en snak med venner og bekendte en lørdag formiddag, butikker, der tager ansvar som sponsorer for de lokale sportshold eller spejderdrenge, så er det nu, der skal handles lokalt. Det er der, din indsats kan mærkes.