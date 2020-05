Så gik starten: Super-Stine skal løbe i to døgn i Fårup Sommerland - vil sætte ny rekord

FÅRUP:Fredag morgen kl. 09 startede den erfarne nordjyske ultraløber Stina Rex på, hvad der er en af hendes hidtil hårdeste udfordringer.

I løbet af 48 timer vil hun prøve at sætte ny verdensrekord inde i Fårup Sommerland. Her løber hun en rute på 2,2 kilometer, og den rute satser hun på at gennemføre så mange gange, at hun sammenlagt tilbagelægger op mod 400 km - eller mere.

Det skal munde ud i mindst en og gerne flere rekorder samt et stort pengebeløb til DGI Huset i Nordkraft.

Fårup Sommerland er lukket for publikum, men fredag morgen var ultraløberens familie mødt op for at heppe. De står også klar med drikkevarer og mad til Stine Rex, som i den grad har brug for det hele på den strabadserende og to døgn lange tur.

Fredag morgen var den erfarne ultraløber i godt humør og fortalte, at hun satser på at løbe med en hastighed på omkring 10 km/t.