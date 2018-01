Så klappede fælden: 62-årig må undvære sin bil

NORDJYLLAND: Tredje gang var bestemt ikke lykkens gang for en 62-årig nordjysk bilist, som onsdag morgen blev standset af Nordjyllands Politi.

Nummerpladen på mandens bil fik den automatiske nummerpladegenkendelse i en patruljevogn til at reagere.

Systemet kunne nemlig orientere betjentene om, at ejeren af bilen to gange tidligere er blevet dømt for at køre uden gyldigt kørekort.

Så betjentene standsede bilen, og endnu en gang var det bilens ejer, der sad bag rattet. Og han havde altså stadig ikke kørekort.

Det var således tredje gang, og så gik den ikke længere. Betjentene beslaglagde simpelthen bilen, fremgår det af politiets døgnrapport.