Hundekolde Nordjylland: Så lave temperaturer blev målt i morges

NORDJYLLAND:Temperaturerne i Nordjylland røg et godt stykke under frysepunktet natten til mandag, og mange bilister måtte i sving med isskrabere på bilruder tidligt i morges.

Det var en iskold nat og morgen mange steder i landsdelen, og ifølge DMI's målestationer blev koldeste temperatur i landsdelen målt i Tylstrup: 6,4 minusgrader kl. 06.40.

Omtrent på samme tidspunkt blev der målt 5,9 minusgrader i Aars Syd, fremgår det af DMI's webside.

Det er dog kun tal fra DMI's målestationer - der kan godt være målt endnu koldere temperaturer rundt om i landsdelen.

Ifølge DMI blev nattens og morgenens allerlaveste temperaturer målt ved Horsens, nemlig 9,5 minusgrader mandag kl. 06.40.

DMI har dog godt nyt, hvis du går og fryser. I løbet af dagen stiger temperaturerne til mellem to og fem graders varme i Nordjylland.

Men natten til tirsdag er der igen grund til at skrue op for radiatorerne. Her kan temperaturen nå ned på seks graders frost i det nordjyske.