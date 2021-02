Så koldt var det i Nordjylland i nat

NORDJYLLAND:Brrr.... Er du krøbet ekstra meget ned under dynen i nat? Så er der en god grund til det! Denne nat har været den hidtil koldeste i næsten et årti. Fredag morgen kl. 06 blev der målt 20 graders frost på DMI's målestation nær Horsens. Og i det nordjyske har måleren også mange steder været godt under de -10 grader. Se bare med her, hvor nordjyderne har meldt ind på NORDJYSKEs Facebook-side om vejrsituationen i præcis deres område:

15



























Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ud over billeder blev der også meldt masser af kulde-målinger ind blot i form af tal og område:

NORDJYSKEs Facebook-side bugnede af meldinger om vejrsituationen her til morgen, hvor en masse nordjyder meldte ind, hvor koldt både natten og morgenen havde været i netop deres område.

Du kan se mange flere målinger på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også har mulighed for selv at dele, hvor koldt det var hos dig her til morgen.