Så mange er sigtet for vanvidskørsel efter nye regler - her er de værste nordjyske sager

NORDJYLLAND:En ung mand blev i april målt til at køre 167 kilometer i timen på Hobrovej i Aalborg. På det pågældende sted gælder en hastighedsgrænse på 70 kilometer i timen.

Og selvom han blev målt med laser, hvor politiet trækker en smule fra den målte hastighed, ændrer det ikke på, at sagen har fået alvorlige konsekvenser for den unge mand.

For med minimum 162 kilometer i timen var han langt over 100 procents hastighedsoverskridelse. Og 31. marts i år trådte nye og strengere straffe i kraft:

Nu medfører det, der betegnes som vanvidskørsel, ikke alene bøder og et farvel til kørekortet. Bilen bliver også beslaglagt, og det sker allerede ved første overtrædelse i kategorien vanvidskørsel. Det er eksempelvis som i sagen fra Hobrovej, hvor hastighedsoverskridelsen har været over 100 procent - dog minimum 100 kilometer i timen.

- Det er en fuldstændig vanvittig hastighed. Den er jo til en frakendelse, selv hvis det havde været på motorvej. Det er helt vildt, siger politikommissær Thomas Ottesen. Han er leder af en operative færdselsafdeling hos Nordjyllands Politi.

Han har opgjort antallet af sager om vanvidskørsel i politikredsen den første måned med strengere straffe til syv i alt. På landsplan var det 53 sager ifølge Rigspolitiet.

Fanget på billeder

En anden, alvorlig sag handler om en 25-årig mand, som ifølge sigtelsen var narkopåvirket, da han tvang politiet ud i en vild biljagt i Vendsyssel.

Her var hastigheden nogle gange over 200 kilometer i timen, og alene det er nok til at udløse den helt store straf efter de nye regler. Det gælder altså også i de sager, hvor kørslen er foregået på motorvej: Har hastigheden været over 200 kilometer i timen, falder hammeren. Bilen bliver beslaglagt.

Betegnelsen vanvidskørsel omfatter ikke kun hastighedssager. Det gælder også, hvis føreren har en alkoholpromille på over 2,0. Og det er netop tilfælde i en af de syv sager fra Nordjylland den seneste måned.

Men høj fart er den primære årsag til, at der senere på året skal føres sager om vanvidsbilisme ved de nordjyske domstole. En af sagerne handler om kørsel i en firmabil, hvor fartgrænsen blev overskredet med mindst 100 procent. Her blev føreren målt til at køre 162 kilometer i timen på landevej - altså en strækning, hvor det højst var tilladt at køre 80.

Et par af de nordjyske sager er såkaldte ATK-sager. Her er bilisterne blevet afsløret af automatisk fartkontrol, og selvom politiet her ikke har standset bilisterne med det samme, er sagerne stadig klokkeklare:

- De har lidt længere sagsbehandlingstid, og billederne skal lige ind og vende på bødekontoret hos Midt- og Vestjyllands Politi. Derefter skal vi ud at finde bilerne, så der er lidt benarbejde i det. Men oftest er det ejeren selv eller nærmeste familie, der har siddet bag rattet. Og der er jo billede af både fører og bilen, så der er ikke så meget at være i tvivl om, siger politikommissær Thomas Ottesen.

Uskyldige ejere straffes

Stramningerne af straffe til vanvidsbilister har skabt stor debat den seneste måned. Mest af alt, fordi politiet nu kan beslaglægge bilen, selvom det ikke er ejeren, der har begået selve lovovertrædelsen. Det er faktisk tilfældet i omkring halvdelen af de sager, der har været på landsplan.

Det vil så være op til en dommer at afgøre, om der skal ske en endelig konfiskation, så bilen ikke returneres til ejeren men sælges på auktion - hvorved pengene ryger i statskassen.

Ingen af de nye nordjyske sager har endnu været for retten, men Retten i Lyngby har i denne uge behandlet to sager. I den ene havde en far fået beslaglagt sin bil, selvom det var sønnen, der havde kørt for stærkt i den. I den anden sag var der tale om en leaset Porsche. Begge gange sagde dommeren god for, at politiets beslaglæggelse kunne fortsætte med henblik på en konfiskation senere.

Det mødte stor modstand under lovarbejdet, at personer eller selskaber, der ikke har udført den ulovlige handling, kan blive straffet med så stort et indgreb i den private ejendomsret. Der er blevet henvist til en EU-dom, hvor det så sent som i januar blev slået fast, at beslaglæggelse af en uskyldig tredjeparts bil var et "uforholdsmæssigt og uantageligt indgreb over for dennes ejendomsret".

Derfor venter alle på, at flere retssager efter den nye stramning vil danne retspraksis på området.

For så vidt angår leasingselskaber - eller eksempelvis en bilforhandler, der låner en bil ud til en kunde - skal de ifølge den nye lov selv sikre deres "økonomiske stilling", når de overdrager en køretøj til en person.

Men hvad med privatpersoner, der låner bilen ud til en ven eller et familiemedlem? Her er loven formuleret således, at der skal ske konfiskation, med mindre det er "uforholdsmæssigt indgribende" ud fra ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive brugt til en lovovertrædelse.

FDM: Tænk dig godt om, inden du låner din bil ud

Nordjyske har derfor stillet følgende spørgsmål til bilejernes interesseorganisation FDM:

- Hvordan sikrer jeg mig, at min bil ikke bliver konfiskeret, hvis jeg låner den ud?

- Det er et rigtig godt og vigtigt spørgsmål. Og inden vi kan 100 procent kan svare på det, mangler der nogle domme på området. Der skal noget retspraksis til, der helt nøjagtigt lægger snittet. Med det forbehold vil jeg sige, at når man som privatperson låner sin bil ud, skal man først og fremmest tænke sig godt om, hvem man låner sin bil til. Som reglerne endte med at blive skruet sammen, handler det jo om hvorvidt ejeren - som altså ikke var vanvidsbilisten - kunne vide, at det endte i vanvidsbilisme, siger chefkonsulent Dennis Lange.

Han kommer med et eksempel:

- Hvis du ved, at den, du har tænkt dig at låne bilen ud til, har et anstrengt forhold til færdselsloven - måske tidligere har fået frakendt kørekortet - så er det måske ikke den person, du skal låne ud til. Så er der trods alt en vis formodning om, at det kan gå galt igen, og så står man svagere i en retssag, vurderer chefkonsulenten fra FDM.

Men hvad så, hvis man kender personen rigtig godt og ved, at vedkommende aldrig har fået en eneste fartbøde?

- Ja, så er der ikke noget, der tyder på, at man burde kunne vide, at det ville gå den vej. Men igen - det handler om at tænke sig om og måske være lidt ekstra påpasselig med, hvem man låner sin bil ud til, hvis man har en dårlig mavefornemmelse eller mistanke om, at det her kan gå galt, siger Dennis Lange.

Også politikommissær Thomas Ottesen er spændt på at se, hvordan retspraksis bliver med hensyn til beslaglæggelse af biler og for den sags skyld også motorcykler og andre motoriserede køretøjer:

- Det bliver spændende at se, også for os i politiet. Vi henholder os jo til det, der står om sanktionsmuligheder, men det kan retten jo godt gøre om.