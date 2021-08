Så mange gange måtte livreddere i aktion i sidste uge

NORDJYLLAND:Uge 31 var relativt stille for de nordjyske livreddere ved strandene, når det kommer til antallet af livreddende aktioner.

Det viser tal fra TrygFondens Kystlivredning.

For kun en enkelt gang på de nordjyske strande, hvor der er livreddere fra TrygFonden, var de i aktion til livreddende aktion.

Det skete 2. august, da en ældre kvinde væltede omkuld i brændingen på Tversted Strand omkring 30-40 meter ude i vandet, hvor hun efterfølgende ikke kunne rejse sig igen. Bølgerne væltede hende rundt, så hun måtte vifte med armene efter hjælp.

Det observerede en livredder, der løb ud til kvinden og fik hende ind på land igen.

I alt var livredderne i aktion 1534 gange i uge 31. Aktionerne er fordelt op en livreddende, 22 førstehjælpsaktioner, 79 forebyggende aktioner og 1432 oplysende aktioner.

Livredderne udfører fire typer indsatser Livreddende aktioner, hvor det vurderes, at en eller flere personer var i livsfare. Førstehjælpsaktioner, eksempelvis snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering. Forebyggende indsatser, hvor livredderne har været ude i vandet for at advare folk, der eksempelvis har taget en luftmadras/gummibåd/badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller få dem til at svømme tættere på land. Oplysende indsatser, hvor livredderne har været i kontakt med badegæster om fx de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet. Kilde: Trygfonden Kystlivredning

Sidste tid med livreddere

I takt med, at den danske sommer går på hæld, og skoleelever samt voksne igen indfinder sig i den normale hverdag, lakker det også mod enden for denne sæson med livreddere på de danske kyster.

Der vil frem til onsdag 18. august være livreddere på de danske strande.

- Selvom vejret bliver blandet, så er badevandet stadig lunt og dejligt. Vi håber derfor, at der er mange, som vil benytte sig af, at livredderne er på strandene i den kommende uge, så man kan bade i trygge rammer. Alle er velkomne til at kigge forbi og få en snak med livredderne, og vi har stadig aktivitetshæfterne ”Håndbog for små livreddere”, som børnefamilier, institutioner og skoler kan komme forbi tårnene og få, så børnene kan løse sjove opgaver og tale om badesikkerhed med de voksne, fortæller Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden, i en pressemeddelelse.