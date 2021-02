Så mange nordjyder bruger deres mobiltelefon ulovligt under kørsel

2.522.

Så mange bøder har Nordjyllands Politi udskrevet i 2020 til bilister for brug af håndholdt mobiltelefon under kørsel.

Det skriver Rigspolitiet, efter der i uge 7 har været stort fokus på netop opmærksomhed i trafikken.

Tallet står i stor kontrast for samme opgørelse for 2019. Her måtte bødeblokken frem 1.274 gange, og der er altså tale om næsten en fordobling.

Isoleret set ud fra uge 7, hvor der var målrettet en landsdækkende indsats, blev der i alt konstateret mere end 2900 hændelser.

Årsagen til, at politiet har særligt fokus på uopmærksomhed i trafikken, er fordi, at netop uopmærksomhed er en af de uheldsfaktorer i trafikken, der forekommer oftest. Politiet skriver, at omkring en tredjedel af alle uheld skyldes uopmærksomhed, hvor bilisten eksempelvis bruger håndholdt mobiltelefon eller indstiller GPS’en.

Derfor har Rådet for Sikker Trafik kørt kampagner som ”LÆG MOBILEN, så er du lægger” og ”Kør bil, når du kører bil”.

Næsthøjeste antal i fem år

De 2.522 bøder, der er udskrevet i 2020, er det højeste antal i fire år – mere end 1.100 bøder mere end det næsthøjeste, som var i 2018.

Kun 2016 har et højere antal nordjyske bøder i den femårige statistik, som politiet fremlægger. Her var bødeantallet på 3.099.

På landsplan offentliggør Rigspolitiet antallet af bøder set ud fra landets politikredse. Her er København den ærgerlige topscorer med 5.619 bøder, mens der kun blev udskrevet 54 bøder på Bornholm i 2020 for at gøre brug af håndholdt mobil i bilen.

Få det fulde overblik over, hvor mange der har fået bøder for at tale i håndholdt mobiltelefon, mens de har kørt bil, herunder: